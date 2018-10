Motorkáři si vybrali budovu bývalé prasečí farmy v obci Dolná Krupá poblíž města Trnava a otevřeli zde své evropské velitelství. Místo je již dlouho nečinné, jako jedno z mnoha pozůstatků dob komunistického Československa, říká autor.

Podle představitele nočních vlků Andreje Bobrovského je v plánu také vytvoření vlasteneckého muzea v novém oddělení motorkářského klubu ve slovenské obci a vystavení zde předmětů z dob Druhé světové války, aby je lidé, děti i dospělí mohli vidět a dotknout se jich. Je naplánován také zvláštní prostor určený pro rodinné dovolené a samozřejmě i vytvoření evropského sídla Nočních vlků tedy míst, kde se členové klubu mohou setkat a přenocovat.

Nejde o vytvoření vlastního centra na Slovensku.

„Viděli jsme pouze aktivní, poctivé a slušné lidi, kteří by i přes celou evropskou politiku nasměrovanou proti nám mohli něco udělat společně s námi," řekl Andrej Bobrovskij.

Mnozí obyvatelé obce Dolná Krupá se shodli na tom, že díky motorkářům začala prasečí farma vypadat mnohem lépe. Jak poznamenává autor článku, rolnické dvory tvoří velmi neobvyklý dojem. Návštěvníkům vyšel naproti mladý muž s tetováním a bundou bez rukávů a prohlížel nedůvěřivě si je prohlédl. Řekl novinářovi novin, že nechápal, jaký je problém s Nočními vlky. Zdůraznil, že s nimi jezdil pokaždé, když přijížděli na Slovensko, aby si připomněli své padlé kamarády při odporu proti fašismu.

„Přijíždějí a odjíždějí už několik let a pro nikoho to nebylo důležité," řekl slovenský motorkář.

Podle jedné z místních obyvatelek, před příchodem nočních vlků byli lidé ve vesnici klidnější. V obci jsou motorkáři, ale „tito Rusové jsou rozhodně něco jiného". Dále však dodala, že vždycky podporovala Rusko ve spojitosti s tím, co se stalo s Krymem. Nedávno se v novinách dočetla, že se ruští motorkáři účastnili bojů na východě Ukrajiny a teď neví, jak co si má myslet o tom, že se nyní usadili nedaleko od její zahrady.

Vlastníkem budovy a vedoucím oddělení Nočních vlků na Slovensku je Jozef Hambálek, uvádí se v článku. Předtím vedl vojenskou výchovu místních vlasteneckých skupin, jejichž členové byli viděni na frontě na východě Ukrajiny mezi příznivci pro-ruské domobrany. Navíc je známo, že se přátelí s bývalým slovenským ministrem zahraničí Robertem Kaliňákem, se kterým ho spojuje vášeň k motorkám.

Politický rozkol je patrný v obci Dolná Krupá, která má okolo 2 tisíc obyvatel, z nichž někteří vítají přítomnost nočních vlků a někteří z nich se staví proti.

„Lidé se nás bojí," řekl Bobrovskij. Je to kvůli protiruské propagandě, která se na Západě aktivně rozvíjí. Už nemají jiný nástroj k útoku na nás, jenom tohle."

Zároveň zdůraznil: „Motorkáři neříkají, že USA jsou špatné. Oni pouze žádají Ameriku, aby nevnucovala svůj názor a vizi historie ostatním. Všichni mluví špatně o Rusku, Rusko je neustále popisováno jako agresor, ale my jsme za mír," tvrdí zástupce Nočních vlků.

Motorkáři naléhají na to, aby minulost zůstala v minulosti a aby byl větší důraz kladen na to, co máme nyní, podle Euronews.