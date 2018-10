V Sobibore zomrelo najviac slovenských Židov. Výročie vzbury si pripomenula aj Bratislava

Zomierali v ňom aj slovenskí Židia

Premietaniu predchádzal krátky kultúrno-prednáškový program, v rámci ktorého sa prítomným prihovorili riaditeľ RCVK Pavel Lisicyn, riaditeľ Múzea židovskej kultúry na Slovensku Pavel Mešťaň, či historik Michal Vaněk, ktorý Sobibor nedávno navštívil.

„Najnovšie výskumy dokazujú, že do Sobiboru bola deportovaná veľká časť Židov zo Slovenska," povedal Mešťan a dodal, že ich tu zomrelo viac ako v ktoromkoľvek inom nacistickom tábore.

Podľa Michala Vaněka v tábore žilo 650-700 väzňov, ktorí v tábore fungovali a prichádzajúci Židia išli rovno na smrť. „Fungovalo tak, že prišiel vlak — niekedy aj so šesťdesiatimi vagónmi — následne ľudia z vlakov odovzdali všetky cennosti, vyzliekli ich a potom ich nahnali 150 metrovým chodníkom do plynových komôr," povedal historik a dodal, že nacisti spomínaný chodníček cynicky nazývali „Cestou do neba".

Samotný film bol v Bratislave v máji tohto roku predstaviť aj Konstantin Chabenskij, ktorý si vo filme zahral hlavnú úlohu — poručíka Pečerského. Sobibor je zároveň Chabenského režisérskym debutom.

Tých, ktorí neutiekli nacisti popravili

Počas krátkej doby prevádzky (máj 1942 — október 1943) v ňom zlikvidovali 170 000 — 250 000 Židov, vrátane slovenských. Podľa najnovších zistení bola v Sobibore zavraždená najväčšia časť Židov (minimálne cca 25 000) z územia dnešného Slovenska, teda viac ako v Auschwitzi.

75. výročie vzbury si pripomenuli premietnutím najnovšieho filmu v Ruskom centre vedy a kultúry (RCVK)

Sobibor bol desivou továrňou na smrť, kde životnosť väčšiny Židov výnimočne presahovala 3 hodiny. Tábor teda nebol koncentračný, ale vyhladzovací. Smrti unikla len hŕstka väzňov, ktorá zabezpečovala chod tábora. V ich radoch vzniklo hnutie odporu pod vedením Leona Feldhendlera.

Prípravy na vzburu a útek však začali byť reálne až po tom, ako koncom septembra 1943 do tábora dopravili skupinu sovietskych zajatcov, medzi ktorými bol aj poručík Alexander Pečerskij. Pod jeho vedením sa naplánovala postupná likvidácia nemeckých dôstojníkov, zmocnenie sa zbraní a následný útek z táboru. Pečerského plán sa síce nevydaril úplne (zneškodnených bolo 11-12 esesákov), no vzbura 14. októbra 1943 vypukla a väzni sa dali na útek.

Z vyše piatich stoviek väzňov sa 130 vzbury nezúčastnilo (Nemci ich na druhý deň popravili), 80 zahynulo počas úteku (najmä na mínových poliach) a ďalších 170 Nemci počas nasledujúcich dvoch týždňov vypátrali a na mieste zastrelili. Konca vojny sa dožilo len okolo polstovky väzňov.

Krátko po vzbure Nemci tábor zrovnali so zemou s precíznosťou sebe vlastnou, a to tak, že dlhé roky bol archeologický výskum na týchto miestach veľmi obtiažny.

