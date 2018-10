Tým Pellegriniho vyzývá ke směřování na Západ, přesto mluví o škodách protiruských sankcí

Týkat by se to mělo zejména oblasti konkurenceschopnosti, vyšší přidané hodnoty investic a kvalitnější pracovní síly. V pořadu SVĚT Tady a nyní ve vysílání stanice TABLET.TV to oznámil premiérův poradce Peter Kmec.

Podle Kmece by měla vláda připravit dokument, který definuje způsoby dosažení zmíněného cíle, včetně efektivnějšího čerpání evropských fondů.

Mimo jiné premiér hodlá navázat užší spolupráci s rezortem diplomacie. „Chce se věnovat evropským tématům v zahraniční politice a probrat otázky prosperity a blahobytu země (…)," prozradil v diskusi Peter Kmec. Pokud jde o zahraniční politiku Slovenska a její směr, Kmec se domnívá, že v současné době přetrvávají ve společnosti snahy o hledání jiné formy orientace země. Podle jeho názoru by se Slovensko mělo orientovat směrem k evropským a transatlantickým strukturám. „Převážná část obyvatel Slovenska dosud viděla budoucnost a prosperitu země v evropském a západním prostoru. Byl bych nejraději, kdybychom se vrátili ke stavu z období společného prohlášení ústavních činitelů, v němž se společně postavili za směrování Slovenska k evropským a transatlantickým strukturám," zdůraznil Kmec.

Navzdory své proevropské orientaci slovenský premiér podotknul, že by Evropská unie měla zhodnotit svou sankční politiku vůči Rusku. „Slovensko nikdy nepodporovalo sankce, ale respektujeme rozhodnutí Evropské unie. Musím říct, že jsme na Slovensku opravdu pocítili negativní dopad těchto sankcí. V letech 2013-2016 objem našich vývozů a veškerého obchodu s Ruskem dvojnásobně klesl," prohlásil nedávno premiér v pořadu s názvem V politice na slovenské televizní stanici TA3.

© AP Photo / Lukas Grinaj/TASR Média: Jeden ze zadržených prozradil jméno zadavatele vraždy Kuciaka

Poradce navíc dodal, že premiér současně usiluje o posílení právního státu a chce zaručit transparentnost vyšetřování vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. K verzi, že se jednalo o operaci řízenou ze zahraničí, se premiér nepřiklání. „Premiér zcela důvěřuje vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. Všechny indicie naznačují, že se tato tragédie odehrála za účasti vnitřních aktérů. Musíme ale počkat na konečné výsledky vyšetřování (…). Předseda vlády trvá na tom, aby byli všichni viníci spravedlivě potrestáni," uvedl v pořadu Peter Kmec.