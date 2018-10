Tóth o případu Kuciaka: Denník N používá jazyk 50. let a lže

S těmito informacemi přišel Denník N. Kočner si měl podle zdrojů daného listu najmout zhruba před rokem a půl Tótha. Důvodem mělo být to, že chtěl slovenský podnikatel připravit diskreditační kampaň na novináře. Celkem měl Tóth sledovat pět novinářů, k nimž patřil již zmiňovaný Ján Kuciak, ale také Marek Vagovič, Adam Valček, Štefan Hríb a Monika Tódová. Tóth však takové nařčení odmítá.

Portál dále uvádí, že se měl Tóth podle Denníku N sám přihlásit na policii s tím, že chce v daném případu vypovídat. I to však Tóth popírá.

© AP Photo / Lukas Grinaj/TASR Média: Jeden ze zadržených prozradil jméno zadavatele vraždy Kuciaka

„Denník N používá jazyk 50. let a lže. Nevím, co vše je ve vyšetřovacím spisu, ale výpověď s mým jménem a mým podpisem v něm určitě není," cituje portál slova bývalého novináře. Závěrem pak dodal, že se distancuje od všeho, co bylo napácháno.

Také Úřad speciální prokuratury v tomto případě mlčí. Uvedl totiž, že se k tomuto podezření nebude vyjadřovat a zároveň nebude komentovat neověřené zdroje. „Informace budou médiím poskytnuty, až to bude vzhledem k procesní situaci možné, aby nebylo staženo či zmařeno vyšetřování," doplnila mluvčí úřadu Jana Tökölyová.

© AP Photo / PA/Steve Parsons Čím otrava Skripala připomíná vraždu Kuciaka?

To, že se Tóth rozhodl vypovídat až osm měsíců po dané vraždě vysvětluje tak, že poté, co byla zadržena Alena Zsuzsová, nabyl podezření, že může být do vraždy zapleten i Kočner. Když se ho však Tóth po vraždě slovenského novináře ptal, zda s tím má něco společného, Kočner to popřel.

V současné době byli z vraždy Jána Kuciaka a jeho přítelkyně obviněni celkem 4 lidé. K nim, jak uvádí portál, patří bývalý policista Tomáš Szabó, jeho bratranec Miroslav Marček, podnikatel Zoltán Andruskó a překladatelka Alena Zsuzsová. Poslední z nich si měla údajně vraždu u Andruskóa objednat.