Pellegrini: Na tuto cestu nezapomenu

Pellegrini měl po cestě do Kežmarku, kde se mělo jednání uskutečnit, dopravní nehodu. Jak sám potvrdil, na tuto cestu ještě dlouho nezapomene. Na silnici se totiž objevil jelen, který jim skočil přímo pod kola. Portál uvádí, že se okamžitě v autě aktivovaly airbagy a praskly okna.

„Řidič zareagoval velmi dobře, vozidlo zabrzdil. Nesjeli jsme z cesty. A s nikým jsme se nesrazili. Poté jsem přestoupil do jiného doprovodného vozu," uvedl Pellegrini

Premiér při této nehodě naštěstí nebyl zraněn a po svém příjezdu do Kežmarku se zúčastnil již zmiňovaného jednání. I přesto, že se cítil dobře, jej raději vyšetřil lékař.

„Nevím, jestli jsem si nějak neublížil v oblasti krční páteře. Nemyslím si ale, že to bude něco vážného, spíše taková preventivní prohlídka. Bylo to opravdu nepříjemné a stalo se to během vteřiny," cituje portál slova Pellegriniho.

Závěrem Pellegrini poděkoval řidiči a své ochrance. Řidič, který celou situaci skvěle zvládl, byl na místě ošetřen, jelikož utrpěl menší zranění. Jeho převoz do nemocnice, jak uvádí portál, ale nebyl nutný.