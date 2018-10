Hedvábná stezka na Slovensku. Pro a proti

Slovensko by se mělo snažit, aby projekt nové hedvábné cesty procházel i přes jeho území, uvedl předseda vlády Peter Pellegrini. Zdůrazňuje, že se Slovensko dlouhodobě snaží mít s Čínou standardní vztahy a v současnosti je pro něj ve vztahu k této velmoci důležité dokončit proces certifikování slovenských potravin pro vyvoz do Číny.

Informuje o tom portál Topky.sk.

© flickr.com / Sobaka2007 Turecko chce obnovit hedvábnou stezku s Čínou

„Pro Slovensko je ve vztahu k Číně důležité dokončit proces certifikování našich potravinářských výrobků, abychom mohli vyvážet na čínský trh naše mléčné a masné výrobky, o které je tam velký zájem," řekl premiér. Poukázal na to, že Slovensko je i státem tranzitu ropy a plynu a byl by rád, kdyby zůstalo i tepnou pro tranzit zboží. Má na mysli projekt nové hedvábné cesty.

„Obchodní výměna mezi východem a západem je velmi dynamická, nabírá na intenzitě, dochází k přesunu dopravy z kontejnerové lodní dopravy na železniční. Mluvíme o velkém projektu hedvábné cesty a zde bychom měli dělat vše pro to, aby do toho Slovensko přispělo nejen administrativními úkony, ale i fyzicky tak, aby hedvábná cesta procházela přes slovenské území," uvedl Pellegrini, podle kterého by z toho mohlo Slovensko profitovat například díky vzniku logistických center.

Hedvábnou stezku nelze podle premiéra vnímat jako jednosměrnou, tedy že by zboží proudilo jen z východu do Evropské unie. Pellegrini se domnívá, že výrazně může vzrůst i vývoz výrobků z EU směrem na východní trhy.

„Projekt hedvábné stezky bychom proto měli vnímat obousměrně, tedy nejen zvýšit dovoz zboží z východu k nám, ale otevřít si tak cesty na jednodušší dovoz zboží tam. To by mělo být i naším zájmem a jednou z našich podmínek pokračování v tomto projektu," uvedl premiér.

Cséfalvayová varuje před riziky

© Sputnik / Alexander Liskin Čína plánuje na Arktidě vytvoření „Polární hedvábné stezky“

Nicméně zdaleka ne všichni sdílí premiérův názor. Například šéfka zahraničního výboru NR SR Katarína Cséfalvayová z Mostu-Híd upozorňuje na možná rizika.

Ta sice uznává velký potenciál slovensko-čínských obchodních a hospodářských vztahů, ale pokud jde o projekt nové hedvábné stezky, je opatrná.

„Je třeba si dát pozor, aby projekt hedvábné stezky a formát 16 + 1 (země střední a východní Evropy a Číny) nebyl více politickým projektem zvyšování čínského vlivu v Evropě než právě ekonomickým," zdůraznila Cséfalvayová. Poukázala na politická setkání, která bývají současně s hospodářskými aktivitami v rámci tématu hedvábné stezky.

„Zajímavé je, že Čína jako organizátor akcí klade specifický důraz na státy z formátu 16 + 1, které jsou členy EU. Může se to zdát jako noha ve dveřích v EU a je otázkou, jak se to dál vyvine. Zda to bude více o hospodářském nebo politickém vlivu," zdůraznila politička.

Martin Klus ze SaS považuje za důležité, aby mělo Slovensko s Čínou dobré vztahy a diskutovaly spolu, protože je to jedna z velmocí.

„Existuje formát 16 + 1, kde patříme k nejpasivnějším členům. Možná tam někde bychom mohli začít. Bilaterální spolupráce je velmi důležitá. Dělají se dohody i s menšími zeměmi a Slovensko v tomto trochu zaostává," podotkl. V souvislosti s projektem nové hedvábné stezky uvedl, že vždy bude vítat globální obchod a podle možností obchod bez hranic a cel.