Exšéf slovenské kontrarozvědky, který byl obviněn ze sledování Kuciaka: Je to skandál!

Spoluautorka článku Monika Tódová tvrdí, že tyto informace jí potvrdily zdroje z prostředí orgánů činných v trestním řízení. „Marian Kočner půldruhého roku platil za sledování minimálně pěti slovenských novinářů, včetně Jana Kuciaka. Najal si na to svého přítele a spolupracovníka Petra Tótha, který to před necelými třemi týdny přiznal policii," píše se v článku Denníku N.

Tóth měl sledovat konkrétní pětici novinářů: Marka Vagoviče, Moniku Tódovou, Jana Kuciaka , Adama Válečku a Štěpána Hríba, přičemž informace získané o Janu Kuciakovi mohly v konečném důsledku posloužit jeho vrahům.

Takovou verzi ale publicista odmítá. „Novináře jsem nesledoval a nedostával jsem za to peníze. Není pravda, že jsem se k něčemu přiznal, jak to tvrdí Monika Tódová. Největším skandálem na tomto příběhu je to, že ona nemůže dokázat pravdivost svých tvrzení," řekl Tóth pro Sputnik.

Tóth: Je za tím Lipšic

Informace z článku Denníku N okamžitě převzala všechna relevantní média. Zdaleka ne všechna však nabídla prostor na reakci i samotnému Tóthovi. Týká se to i Denníku N. „V důsledku kampaně Denníku N mě kontaktovalo několik médií, avšak moje vyjádření většinou zasadila do takového kontextu, aby zapadla do lživého a manipulativního narativu nasazeného Monikou Tódovou," říká Tóth pro Sputnik.

© AP Photo / Lukas Grinaj/TASR Média: Jeden ze zadržených prozradil jméno zadavatele vraždy Kuciaka

Z těchto důvodů zveřejnil na svém portálu ďateľ.sk svou odpověď. Informace Denníku N v něm označuje za klamání a noviny obviňuje z praktik žurnalistiky padesátých let. Podle Tótha stojí za člankem Denníku N bývalý politik Daniel Lipšic, který je v současnosti právním zástupcem rodiny Jána Kuciaka. „Vedou nás k tomu například skutečnosti, že ve více mediálně známých případech, kde vystupuje jako obhájce, dochází k masivním únikům informací z vyšetřovacího spisu a k jejich následnému tendenčnímu zkreslování a zneužívání na politickou propagandu. Také nás v tomto přesvědčení utvrzuje okolnost, že Monika Tódová dlouhodobě působí ve službách kultu osobnosti Daniela Lipšice," napsal Tóth.

Lipšic hned druhý den na Facebooku avizoval, že na Tótha hodlá podat trestní oznámení za pomluvu. Není však jediný — odpověď na zveřejněné informace zvažuje i Tóth: „S právníky připravuji kvalifikovanou reakci na kampaň Denníku N a Moniky Tódové."

Policie žádá média, aby nezveřejňovala informace z vyšetřování

Ve stejný den na zveřejněné informace reagovala i policie prostřednictvím statusu na Facebooku pod názvem Když medializace nepomáhá, ale ubližuje. Policie v něm kritizuje postup médií: „Od zadržení osob obviněných z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové pravidelně média publikují informace různého charakteru. Ať už pravdivé, polopravdivé, nepravdivé nebo dezinformační informace zásadním způsobem ztěžují a komplikují práci policejního týmu." Jak dále uvádí policie, publikované informace mají vliv na výpovědi svědků a navzdory žádosti Generální prokuratury jejich medializace nadále pokračuje.

„Proto důrazně žádáme média, aby zvažovala každé další publikování informací z průběhu vyšetřování. Cenzura neexistuje, nemůžeme jim nic zakázat, ale žádáme o pochopení," píše policie na svém Facebooku.

Výzva se však minula účinkem. Týdeník Plus 7 dní hned druhý den zveřejnil informace z blíže nespecifikovaného zdroje, že Tóth si na sledování novinářů najal i Miroslava Kriaka. Ten v minulosti působil v StB i v SIS a jeho současným pracovištěm bylo Finanční ředitelství SR. Tato instituce však v den zveřejnění informací týdeníkem Plus 7 dní Kriaka propustila.