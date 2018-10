Kiska prohrál soud v kauze Velký Slavkov

Soud uznal, že právoplatným vlastníkem pozemků je zubař Jan Franc.

Právní zástupce Kisky Ladislav Scholcz nevyloučil, že se vůči verdiktu odvolají, píše Hnonline.

Prezident Kiska v roce 1999 koupil pozemky ve Velkém Slavkově, ke kterým se po téměř dvaceti letech přihlásil Ján Franc. Kiska deklaroval, že koupil pozemek od jistého člověka a neměl nejmenší představu, že by na něm bylo jakékoliv břemeno.

Ke koupi daného pozemku došlo podle prezidenta na základě inzerátu asi před 16 lety. S manželkou si chtěli postavit rodinný dům a hledali vhodný prostor.

„Pán, který zastupoval firmu, mi nabídl, že místo pozemku by mohl být na prodej nějaký další, je to sice v extravilánu (nezastavěné části obce), louky, pastviny, ale možná do budoucna by to mohl být docela dobrý pozemek pro nějaký podnikatelský záměr. Zeptal jsem se na cenu, ta byla akceptovatelná, tak jsem řekl, že ho koupím," objasnil na sociální síti Kiska.

Podle jeho slov absolutně netušil, že by s pozemkem mohl být jakýkoliv problém, a že po 16 letech půjde kvůli tomu před soud.