Slovensko dočasně přijme stovky uprchlíků, poskytne jim ubytování i stravu

Slovenská republika dočasně přijme celkem 250 uprchlíků, kteří by na daném území měli pobývat až půl roku. Informuje o tom slovenský portál WebNoviny.sk.

Informace o tom, že by Slovensko mělo dočasně přijmout takové množství uprchlíků, se uvádí v návrhu dohody mezi slovenskou vládou, Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizací pro migraci, píšou WebNoviny.

Portál uvádí, že Slovensko by mělo uprchlíkům poskytnout útočiště po dobu šesti měsíců a poté by se zmiňované osoby měly přemístit do dalších zemí.

„Osobám, které jsou přepravovány podle této dohody, bude umožněno zdržovat se na území Slovenské republiky v souladu s právními předpisy platnými na území Slovenské republiky," uvádí se v oficiálním dokumentu, který je v současnosti posuzován.

Uprchlíkům má být poskytnuto ubytování, strava a základní hygienické potřeby. Zdržovat by se podle portálu měli v azylovém zařízení Migračního úřadu Ministerstva vnitra SR ve slovenském městě Humenné.

Na projektu tzv. humanitárního transferu se tato země podílí již od roku 2008. Jak uvádí český portál tyden.cz, Bratislava dlouhodobě zastává názor, že o podobě svého příspěvku při řešení migrační krize by měl rozhodovat každý stát sám. Poté, co vypukla migrační krize v EU, bylo Slovensko jednou ze zemí, která odmítla přijímání uprchlíků na základě povinných kvót.

Země však pomáhá jinak. Český portál uvádí, že Slovensko od roku 2009 uskutečnilo již celkem šest humanitárních transferů. V souvislosti s tímto projektem tak pomohlo při přesídlení velkého množství uprchlíků do vyspělých zemí. Nejčastěji se jednalo o země jako USA, Kanada či Norsko. Ve většině případů šlo o přesun osob z uprchlických táborů v Africe, Asii či na Blízkém východě.