Kandidát na prezidenta Slovenska: Proč nikdo nenavrhl zavést sankce proti USA kvůli Iráku?

Portál Hlavné správy uvádí, že Chmelár kritizuje NATO a její činnost a také, že absolutně nepodporuje vysoké náklady na ozbrojení slovenské armády.

„Nepodporuji to vůbec, dokonce vás musím upozornit na to, že většina neutrálních států má dnes nízké náklady na obranu, jako je tomu i v případě členských států NATO. Ty nás opět obelhaly, když slibovaly, že s aliancí to bude levnější. To ale není pravda," uvedl prezidentský kandidát.

Slovenský analytik také prohlásil, že pokud je Evropa mírovým projektem, nemusela by, na rozdíl od NATO, utrácet tak velké finanční prostředky za absurdní vojenské výdaje. Naopak by měla ukončit války a hospodářsky a sociálně stabilizovat situaci v blízkém zahraničí, aby do Evropy neproudily davy uprchlíků. Chmelár rovněž řekl, že hlavní problém na Slovensku vidí v tom, že platy slovenských vojáků a jejich sociální zabezpečení jsou při takovém rizikovém povolání dost nízké a nepřitažlivé. „Místo zvyšování nákladů na nákup zbraní by se mohlo pomoct armádě spíše v této oblasti," myslí si analytik.

Co se týče Ruska, Chmelár odsuzuje připojení Krymu k Ruské federaci, ale zároveň si myslí, že je třeba zrušit sankce proti této velmoci.

„Sankce škodí především nám, Evropanům. A to je dost hloupý výsledek. Kromě toho Rusové nikdy nekonají pod tlakem. Světovou velmoc nemůžete sankcionovat a očekávat od toho nějaké pozitivní výsledky. Proč ale nikoho nenapadlo zavést sankce vůči USA za jejich invazi do Iráku? Pokud chcete velmoc donutit k dodržování pravidel, pak jim musíte nabídnout spolupráci. To na Rusy platí," domnívá se Chmelár.

Prezidentský kandidát dále prohlásil, že se považuje za přítele Ruska, oceňuje úlohu dvojice Putin-Lavrov při stabilizaci mezinárodních vztahů a je přesvědčen, že bez jejich účasti by byl celý svět už dávno ve válce. Zdůraznil ale i to, že nechce sledovat ruské zájmy a dodal, že geopolitické zájmy Evropy se od zájmů USA a Ruska liší.

Chmelár se dotkl ještě jedné důležité otázky, a to Istanbulské úmluvy. Analytik oznámil, že dává přednost schválení přísnějšího domácího zákonodárství, které chrání ženy před násilím, aby tak mohla proběhnout flexibilnější diskuse v rámci celého hodnotového spektra slovenské společnosti. Dále v této souvislosti podotkl, že bývalý slovenský premiér Robert Fico těsně před vraždou Jána Kuciaka prohlásil, že přijímá patřičná opatření, podle kterých bude slovenská legislativa mnohem silnější a že vše, co je v Istanbulské úmluvě, bude zakotveno také v slovenském zákonodárství. Dosud se ale nic nestalo, jelikož vláda nepřijala jakékoliv opatření.

Podle jeho názoru má slovenské zákonodárství chyby. Uvedl, že kdyby slovenská vláda Istanbulskou úmluvu schválila, pak by bylo takové násilí automaticky klasifikováno jako trestný čin. Také dodal, že na Slovensku nechce kulturní války.

„Chápu, že některá ustanovení, zejména pak článek tři, mohla konzervativně založené lidi znepokojit. Proto navrhuji, aby místo demagogických hádek o dokumentu, který nikdo nečetl, byla přijata přísnější domácí legislativa," poznamenal Chmelár závěrem.