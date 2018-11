Kiska by měl skončit, řekl soudce. Ve výsledku skončil on sám

Před pár dny se soudce Okresního soudu v Popradě Miroslav Radačovský zviditelnil výroky, které vyřkl po rozhodnutí v ostře sledovaném pozemkovém sporu mezi prezidentem Andrejem Kiskou a lékařem Jánem Francem. Sklidil za to kritiku, a proto se rozhodl odejít z funkce. Píší o tom noviny Plus 7 dní.

„Kdybych já byl prezidentem republiky a soudce, kterýkoli jiný, by zjistil všechny skutečnosti a souvislosti tak jako já, vzdám se funkce prezidenta republiky, nebudu se ucházet o žádnou jinou politickou funkci, odejdu do státu, kde se cítím dobře, například do Spojených států amerických nebo Izraele a pozor, tím nechci tvrdit, že si vysoce nevážím amerického lidu nebo židovského národu, ale takto bych konal já," řekl soudce Radačovský krátce po vynesení rozsudku v kauze, která se týkala pozemků v obci Velký Slavkov.

© AFP 2018 / Vladimir Simicek Kiska prohrál soud v kauze Velký Slavkov

O půdu rozlohou 1,2 hektarů se s prezidentem Andrejem Kiskou soudil popradský zubař Ján Franc. Soudce nakonec rozhodl, že lukrativní pozemky pod Tatrami patří lékaři, uvádí portál Plus 7 Dní

I když samotný verdikt nezpochybnil ani prezident Andrej Kiska, za své vyjádření si soudce Radačovský vysloužil pořádnou dávku kritiky. Jeho slova se rozhodl prozkoumat dokonce ministr spravedlnosti Gábor Gál. Silně totiž zaváněl zaujatostí soudce vůči jedné straně sporu. Miroslav Radačovský však tvrdí, že se zaujatý rozhodně necítil.

„Jen jsem odpověděl na otázku novináře, který se mě zeptal, jak bych já reagoval po takovém verdiktu v pozici prezidenta," vysvětluje soudce.

Vzhledem k situaci, ale hlavně prý proto, aby nevznikly pochybnosti o jeho nestranném rozhodování v projednávané věci, protože ještě nejsou právoplatná, se soudce Radačovský rozhodl, že odstoupí z funkce.

„Ve věci jsem postupoval objektivně, nestranně a jsem přesvědčen, že jsem se rozhodl zákonně a v souladu se zásadou spravedlnosti… v rámci sebereflexe čestně prohlašuji, že po vypracování rozsudku v této věci, tj. po uplynutí lhůty 30 dní, písemně oznámím prezidentovi republiky, že se vzdám funkce soudce," napsal podle našich informací mimo jiné soudce Radačovský v dopise, který v těchto dnech adresoval ministrovi spravedlnosti.