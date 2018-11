Sulík se pustil do Mikloše kvůli migrantům: Nemáš žádné potuchy o životě v SRN v roce 2018

Sulík odkázal na včerejší komentář Ivana Mikloše, který byl zveřejněný na zpravodajském portálu SME.sk.

„Ve svém komentáři píšeš, že se raduji z konce Merkelové. To není pravda. Jen tvrdím, že se stalo to, co bylo jasné každému soudnému člověku — kdo nekontrolovaně vpustí do země milión migrantů z nekompatibilních kulturních okruhů a k tomu ještě v jasném rozporu s německou ústavou (Grundgesetz Art. 16a ods. 2), tak spíš či spíš skončí. Toto jsem napsal už před třemi lety a nyní se to stalo. Nic víc, nic míň," vysvětluje vůdce liberálů na své stránce na Facebooku.

Mikloš ve svém textu uvedl, že jestli jde o samotné rozhodnutí o vpuštění do Německa a přijetí miliónu utečenců, tak to, že to udělali, je třeba ocenit a nekritizovat. Toto podivné tvrzení Mikloše se vůbec nelíbilo Richardu Sulíkovi: „Tak to pouze dokazuje, že nemáš žádné potuchy o životě v Německu v roce 2018."

© AFP 2018 / Christof Stache Kdo na Slovensku nesouhlasí s přijetím migrantů a myslí si, že je třeba následovat ČR

Ivan Mikloš oznámil, že Richard Sulík je zjevným přívržencem německé pravicové strany AfD. „To je ta strana, jejíž předseda Alexander Gauland vyhlásil, že nacistická éra je pouze ptačí trus…," řekl Mikloš.

Na to prohlášení Sulík zareagoval negativně. Mnohokrát se už zmiňoval, že strana AfD je pro něho kvůli některým lidem nedovolená. „Odmítl jsem také jít na jejich politické mítinky, kam mě pozvali," podotkl.

Na závěr Sulík odkázal bývalému ministru financí, že v případě ochrany Řecka (Angela Merkelová) zachránila v první řadě německé banky a Řecko uvrhla do desetiroční recese. „Řekové mají mezitím na krku nepředstavitelně velké dluhy, které nikdy nevyplatí a ano, jednou budou tam, kde byli před krizí a budou konstatovat, že díky „zachráně" paní Merkelové, tebou a jiným geopolitikům ztratili dvacet let. Mimochodem si zkus na webu vyhledat, co si před volbami 2010 sliboval voličům a jak jste potom o 180 stupňů otočili," oznámil šéf SaS.