Opozice se vypařila. Fico zhodnotil výsledky komunálních voleb na Slovensku

V diskusním pořadu TA3 V politice to na margo výsledků komunálních voleb zhodnotil šéf Směru-SD Robert Fico. Podle Fica volby ukázaly, že opozice, s výjimkou KDH, se vypařila.

„Blahopřeji Andreji Dankovi (SNS), protože má velmi dobrý výsledek, ale i Belovi Bugárovi (Most-Híd), protože má lepší výsledek než SMK. Potvrdilo se, že tato koalice stranický nemá alternativu. Ukázalo se, že opozice reálně neexistuje, je to bublina. Jedinou reálnou opozicí je KDH," řekl Fico.

© AFP 2018 / Thierry Charlier Fico: Dnešní mládež mě šokuje

Podle jeho slov navzdory mediálnímu lynčování vůči Směru-SD tato strana dosáhla uspokojující výsledek.

„Jasně, že jsme chtěli víc, ale stranicky jsme volby vyhráli, a to navzdory tomu, co se s námi dělo. Je to tedy velmi příjemný výsledek," poznamenal s tím, že ho překvapil například konec dlouholetého primátora Nitry Josefa Dvonča.

„Bratislava je totální prohrou pro pravici. My jsme Bratislavu vypustili, Bratislava je velmi zvláštní město. Přestože zde pravice hrála velké divadlo, tak se vypařila," hodnotí Fico výsledky voleb v hlavním městě.

Fico se také zamyslel, zda by Slovensko nemělo přejít na český model komunálních voleb, kde starostové a primátoři nejsou voleni přímo občany, ale obsazování těchto postů je výsledkem koaličních dohod.