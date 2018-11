Fico štve Kisku. Budu bránit slušné lidi, řekl prezident po výslechu organizátorů protestů

„Poslanec Fico nám přes Česko vzkázal, že slušní lidé na Slovensku mají mít strach, že stále má moc, a že stále umí věci měnit a lidi zastrašovat. Jako prezident udělám vše pro to, aby se slušní lidé na Slovensku nebáli," prohlásil Kiska v Báňské Bystrici po diskusi se studenty.

„Budu otevírat toto téma jako prezident. Tuto informaci jsem dostal dnes ráno. Ale takové zastrašování, šikana, šíření strachu a dokazování, že má stále moc a dokáže lidi zničit, to je neodpustitelné. Demokratická společnost se musí vůči takovým krokům postavit," dodal.

Národní kriminální agentura (NAKA) si dnes předvolala k výslechu organizátory protestů Za slušné Slovensko. Důvodem má být anonymní podání stížnosti, že organizovali převrat za peníze George Sorose. Se stejným obviněním v minulosti opakovaně vystupoval také expremiér Robert Fico.

Dnes o tom informoval Deník N. Některé členy organizačního týmu už měli vyslechnout, jiné výslech teprve čeká.

Vyšetřovatel protikorupční jednotky Peter Jakubík předvolá organizátory protestních pochodů podle Deníku N ve věci „korupce a jiné". Konkrétně by mělo jít o anonymní trestní oznámení, podle kterého měli organizovat státní převrat a platit je měl George Soros.

Juraj Šeliga, který už byl u výslechu, tvrdí, že vyšetřovatel žádal i výpisy ze soukromých účtů. Jednat měl údajně na příkaz hlavy NAKA Petra Hraška.

„Vyšetřovatel nám řekl, že on by to hodil do koše, ale na příkaz ředitele NAKA musí jednat," řekl Deníku N Šeliga.

Robert Fico zopakoval obvinění, že organizátoři protestů Za slušné Slovensko organizovali státní převrat za peníze finančního magnáta George Sorose, pro noviny Echo24.

„Dnes už víme, že organizátoři těch demonstrací po vraždě Jana Kuciaka byli z organizací, které platí George Soros. My dobře víme, kdo se s kým scházel a jakou roli v té době hrál. Všechno to půjde ven, až bude jasné, kdo si objednal vraždu," řekl pro české Echo24 Robert Fico.