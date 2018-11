Chmelár: „Čí zájmy hájí ministr Lajčák? Neskutečně jsem se za něj styděl.”

Jak píše portál, Chmelár je prý znechucen tím, jak Lajčák nadbíhá mocenským elitám. A to i přesto, že jej považuje za zkušeného diplomata s bohatou kariérou. Napsal to na své sociální síti.

„Skutečně mi vadí, že si tento člověk rozumí více s mocenskými elitami v zahraničí než s domácími obyvateli," vyjádřil se Chmelár.

Narážel převážně na to, že se slovenský ministr zahraničí Lajčák sešel se svým americkým kolegou Mikem Pompeem. „Způsob, jakým podle agenturních zpráv proběhl jeho včerejší rozhovor s jeho americkým resortním kolegou, je prostě neskutečný. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo mu připomněl, jak důležité je z naší strany platit," cituje portál slova politologa.

© AP Photo / Vadim Ghirda Lajčák: rozdělení Československa bylo nevyhnutelné. Dnes jsou lidé šťastní

Lajčák podle něho jen ochotně „zasalutoval" a dodal, že Slovensko si své závazky ohledně zvyšování výdajů na zbrojení s přehledem plní. Pompeo se navíc zmínil, že se mu nelíbí, že se chce Evropa v oblasti obrany osamostatnit. To Chmelár okomentoval následovně:

„Lajčák ho ujistil, že Slovensko není zastáncem vybudování samostatné evropské armády. Pompeo ho pochválil, že jim kryjeme zadky v Afghánistánu a Iráku."

V souvislosti s tím se proto Chmelár ptal, čí zájmy vlastně Lajčák hájí. Podle politologa totiž v podstatě jen poslušně odříkal, že je skvělé, že USA kdysi Slovensku pomáhaly, a to jim to teď vrací.

„Myslím si, že není samozřejmostí, že dnes chodíme do USA s takovou pozitivní agendou," zveřejnil portál Lajčákův příspěvek, s nímž se pochlubil na sociální síti.

To ale Chmeláre pobouřilo. „Neskutečně jsem se styděl, když jsem to viděl. Jak je možné, že v situaci, kdy už se i německá kancléřka a francouzský prezident dohodli na suverénnějším chování a vybídli k vytvoření společné evropské obrany, Slovensko tuto evropskou jednotu trhá a stává se tak trojským koněm USA ve střední Evropě? Kdo dal Lajčákovi mandát na odmítnutí myšlenky evropské armády? Souhlasí s tím premiér? Souhlasí s tím předseda parlamentu?" vyjádřil se pobouřený politolog.

Chmelár zmínil, že Američany dráždí jakákoliv zmínka o suverénní evropské obraně a dodal, že Evropa nebude nikdy silná a bezpečná, dokud bude protektorátem Spojených států a nástrojem jejich globálních zájmů.

Na adresu Lajčáka pak dodal, že je jen pouhým služebníkem moci a člověkem bez vize. Jediným zájmem, který sleduje, je prý jeho vlastní kariéra. Podle Chmeláre právě kvůli takovým lidem slovenská diplomacie trpí a mělo by se s tím konečně něco dělat. „Naše diplomacie potřebuje méně úředníků a více politiků," myslí si.

„Nezpochybňuji množství odborných kvalit Miroslava Lajčáka. Ale skutečně mi vadí, že si tento člověk více rozumí s mocenskými elitami v zahraničí než s domácími obyvateli. Jak pak může reprezentovat naše státní zájmy? (…) Nemohu akceptovat, aby se zde prováděla zahraniční politika, která není transparentní, záměrně se vyhýbá veřejné diskuzi a pan ministr je ještě podrážděný, když jsou mu pokládány otázky," řekl Chmelár.

Lajčák se tak ale podle Chmeláre choval vždy. V souvislosti s tím také zmínil jeho působení na postu vysokého představitele EU pro Bosnu a Herceogovinu. I když se o tom prý moc nehovořilo, tamní obyvatelé ho vnímali jako diktátora.

„Britský levicový deník The Guardian dokonce v prosinci roku 2007 napsal, že se Lajčák v Bosně chová jako feudál. Jeho svévolné a tvrdé zásahy do politického procesu si vyžádaly masové protesty a demisi premiéra," podotkl politolog. Doplnil, že se Lajčák údajně pohádal i s představiteli bosenských Srbů. Jak píše portál, takové jeho chování tedy není novinkou.

Závěrem Chmelár, který je i kandidátem v nadcházejících prezidentských volbách, dodal, že není možné, aby se slovenská zahraniční politika i nadále utvářela v uzavřených elitních skupinách, které se označují za bezpečností komunitu.

„V žádné jiné oblasti jsem neviděl tolik nesvobody, nedostatku pluralitní diskuse, podlézavosti a sterilního uvažování jako v zahraniční politice. Tito lidé jsou přímými dědici politruk z minulého režimu. Musíme to zlomit a navrátit demokratickou diskusi o mezinárodních vztazích do veřejného prostoru, a také nedopustit, abychom zrazovali Evropu a sebe rozhodnutími, kterým chybí společenský konsensus. Slovensko musí v otázkách evropské budoucnosti spolupracovat s Čechy, Italy, Němci a Francouzi, ne s Američany nebo Číňany. To by snad mělo být jasné jako facka," cituje portál slova Chmeláre.