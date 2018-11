Ministr Lajčák má odmítnout pakt OSN o migraci, rozhodli poslanci. Není to Bible, brání se

Podle Miroslava Lajčáka pakt neobsahuje nic, co by pro Slovensko bylo klíčově nepřijatelné. Kdo tvrdí něco jiného, tak podle něj prý lže.

„Nejít na tuto konferenci nedává žádný smysl. Účast vytváří příležitost na jasné deklarování národních postojů… Zabránili jsme kvótám, posilujeme vnitřní a vnější hranice a řešíme problémy tam, kde vznikly. Naším cílem vždy bylo, je a zůstane, že musíme chránit naše národní zájmy. To, co přináší výsledky, je spolupráce a i díky ní letos do zemí přijde méně migrantů," uvedl Lajčák.

Ministr se před poslanci snažil vyvrátit lži, které se v souvislosti s paktem o migraci na Slovensku šíří.

„Je to politický dokument, který vyjadřuje, že státy jsou ochotné spolupracovat. Není to Bible, neobsahuje přikázání, která musíme dodržovat," uvedl ministr.