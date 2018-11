Státní tajemník slovenského ministerstva kultury promluvil o blízkosti Slováků a Rusů

Slovensko podporuje ruskou iniciativu ohledně zařazení do programu Rady Evropy Kulturní cesty trasy Dynastie Romanovců a její evropské dědictví, kterou připravuje Ministerstvo kultury RF. Ruským médiím to v pondělí sdělil státní tajemník slovenského ministerstva kultury Ivan Sečík.

Slovenská delegace se v polovině listopadu zúčastnila Petrohradského mezinárodního kulturního fóra. „Konala se tam schůzka ministrů kultury slovanských států. Projednali plány na zařazení trasy Dynastie Romanovců a její evropské dědictví do programu Rady Evropy Kulturní cesty," sdělil vysoký zástupce slovenského ministerstva kultury.

Zvlášť poznamenal, že Slováci jsou pyšní na svůj slovanský původ, váží si slovanských kořenů společných s Ruskem a přátelství s ním. „Naše země a národy jsou si historicky blízké, Rusové byli vždy zvlášť oblíbení na Slovensku. Nesporně to pocítil také Petr Veliký, který zavítal do Bratislavy na konci 17. století, naše hlavní město se stane díky tomu jedním z míst zařazených do trasy Dynastie Romanovců a jejího evropské dědictví," řekl Sečík.