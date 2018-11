Slovenský premiér Pellegrini je znepokojen politickou rétorikou ukrajinského vedení

V pondělí to premiér uvedl ve svém příspěvku na Facebooku.

„Z Kyjeva dnes přišly informace, které mě vážně znepokojují. Taková politická prohlášení jako je stanné právo, plná bojová pohotovost nebo vyhlášení války znepokojují nejen mezinárodní veřejnost, ale i nás, přímé sousedy Ukrajiny," uvedl premiér. Tyto zprávy Pellegrini označil za velmi špatné.

„Upřímně si přeji a myslím, že mluvím jménem každého občana Slovenské republiky, aby došlo ke zklidnění vyhrocené situace. Nikdo si nepřeje ozbrojený konflikt a na diplomatické úrovni je třeba udělat vše pro zachování klidu v Evropě," napsal slovenský premiér na sociální síti.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Ukrajina uvedla armádu do bojové pohotovosti

Dne 25. listopadu tři lodě ukrajinského námořnictva porušily pravidla pro vstup válečných lodí do teritoriálních vod Ruské federace, a to při cestě z Černého do Azovského moře . Při jejich vynuceném zastavení v Kerčském průlivu byly použity zbraně. Celkem tři vojáci ukrajinského námořnictva byli lehce zraněni a byla jim poskytnuta lékařská pomoc.

Lodě byly zadrženy a odvezeny do Kerče. Dále bylo zahájeno trestní řízení ve věci narušení státní hranice Ruské federace. Ruská strana označila tento incident za provokaci a ukrajinské vedení vyhlásilo válečný stav. EU a NATO vyzvaly k deeskalaci situace.