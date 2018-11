Danko o situaci v Kerčském průlivu: Už jednou nás Ukrajina podvedla s „mrtvým“ novinářem

Ve svém projevu slovenský politik doporučuje přemýšlet o dané situaci „s chladnou hlavou". Varuje tak před unáhlenými závěry. „Je pro nás velmi nebezpečné, když napětí eskaluje. Byl jsem ale zděšen tím, že během jednoho dne všichni věděli, kdo je ten špatný," prohlásil politik a dodal, že sám se snaží tuto situaci objektivně posoudit.

Podle Danka je nutné porozumět celkové situaci na Ukrajině , jelikož podle něj není vše jen bílé a černé. Dále se k věci vyjádřil následovně: „Na Ukrajině přichází zlomový bod, a to jsou prezidentské volby. Ukrajina už nás jednou podvedla s jedním údajně mrtvým novinářem. Je potřeba se podívat na všechny události a skutečnosti. Bojím se, aby si s námi někteří lidé nehráli."

Mimo jiné předseda parlamentu a SNS uvedl, čím by se měla OSN zabývat. „Důležitý je mír mezi Ukrajinou a Ruskem a tím by se měla OSN zabývat, nikoliv migrací," oznámil v rozhovoru.

Podle politika se vztahy s Ruskem zlepšily, jelikož do Ruska jezdí světoví politici, různí lídři a také prezidenti. „Oni nejsou v žádné izolaci. Je to lokální konflikt, který pro nás není nebezpečný… Po zkušenostech, které Ukrajina vyvolala, bych to zvážil."

Závěrem Danko podotkl, že doufá, že bude konflikt vyřešen diplomatickou cestou.