Lajčáka naštvali poslanci: Když vidím parlament, nevím, kde vlastně žijeme!

„S nikým nebojuji, ale chci být v souladu se svým svědomím. Mé rozhodnutí se nezměnilo," reagoval na otázku, zda ho premiér Peter Pellegrini (Směr-SD) přesvědčí, že se Slovensko jednání v Marrákeši nemá zúčastnit. „Nevím, jakým směrem se otáčíme. Když sleduji parlament, nevím, kde vlastně žijeme. Z parlamentu mám všechno možné, jen ne pocit racionality," dodal.

Lajčák zopakoval, že je ochoten podat demisi a zdůraznil, že je pro něj důležité být v souladu sám se sebou.

„Zde se střetly dvě věci, jednak moje odpovědnost vůči resortu, vůči úkolům, které před námi stojí. Ale musím být v souladu sám se sebou. Nemůžu dělat svou práci, pokud nevěřím v to, co dělám, nebo pokud nevidím, že mám prostor na to, abychom dělali to, co považujeme za správné," vysvětlil.

© Sputnik / Kirill Kallinikov Lajčák: Parlament diplomatům zakázal vykonávat svoji práci

Úterní (27. 11.) rozhodnutí parlamentu stáhnout z programu schůze jednání o bezpečnostní a obranné strategii zvlášť nekomentuje.

„Rozhodnutí je už dnes v kompetenci koaličních stran a koaličních lídrů. My jsme svou práci udělali, za svou prací si stojíme. A ten zbytek už nechám na parlamentu," uvedl Lajčák.

Informace z médií, že by Robert Fico mohl být jeho nástupcem na postu šéfa diplomacie, označil za spekulace.

Globální pakt OSN o migraci rozděluje politickou scénu. Několik stran ho odmítá, SNS trvá na usnesení, kterým by parlament vládu požádal o odmítnutí paktu.

Také trvá na neúčasti Slovenska na jednání v Marrákeši. Lajčák pro toto usnesení hrozí demisí, a řekl, že premiérovi předložil jiné, lepší. Je přesvědčen, že Slovensko by do Marrákeše mělo jet, aby prezentovalo svůj postoj.

Globální dohoda o bezpečné řízené migraci má být oficiálně schválena v prosinci na mezinárodní konferenci v Marrákeši (Maroko). USA ustoupily od jednání o dohodě už loni, přičemž americký prezident Donald Trump řekl, že je neslučitelná s migrační politikou jeho země. Maďarský ministr zahraničí Petér Szijjártó v létě také prohlásil, že tento dokument neodpovídá zájmům republiky v oblasti bezpečnosti. Pakt také odmítly Rakousko, Polsko a Česko.