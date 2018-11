Pellegrini o situaci na Ukrajině: Kdyby došlo k eskalaci, Slovensko na to bude připraveno

Stupeň ohrožení byl zvýšen na dvojku v srpnu minulého roku. Pellegrini uvedl, že ho ponechali i z důvodu blížících se svátků.

Podle premiéra Petra Pellegriniho je Slovensko připraveno na různé scénáře.

„Chci garantovat, že všechny složky a bezpečnostní orgány státu jsou připraveny a v případě, že by došlo k eskalaci napětí, Slovensko na to bude připraveno. Věříme, že dojde k diplomatickému řešení, je však naší povinností nepodcenit jakékoliv riziko," prohlásil premiér.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Putin označil incident v Kerčském průlivu za nečistou hru Kyjeva

Centrum diskutovalo také o energetické bezpečnosti. Premiér v této souvislosti připustil, že během zimních měsíců může být problém dostatečně zásobovat Ukrajinu plynem prostřednictvím reverzního toku.

Pellegrini se vyjádřil i k otázce možného rozšíření či zpřísnění protiruských sankcí. Slovensko podle něj proti jednotě EU či NATO nepůjde.

„Musíme mluvit o scénářích, jak bychom to řešili, kdyby Rusko odstavilo dodávky plynu přes Ukrajinu do Evropy. Máme rezervní tok, máme zásoby plynu na několik dní, ale musíme to navzájem revidovat a musíme si být jisti. Slovenská republika je připravena bránit svoji svrchovanost, územní celistvost a vypořádat se i s humanitárními problémy, pokud by nastaly," řekl Pellegrini.