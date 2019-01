Patová situace. Výsledky průzkumu překvapily. Co čekat od voleb na Slovensku?

Které strany by mohly reprezentovat suverenitu Slovenska a lidu tím, že se dostanou do Národní rady SR? Přinášíme vám výsledky nedávného průzkumu volebních preferencí obyvatel Slovenska, a to vše v porovnání s minulými lety. Podle portálu Hlavné správy je situace patová.

Výsledky průzkumu ukázaly, že pokud by se parlamentní volby konaly v lednu, pak by se do NR SR dostalo celkem osm stran. Volby by opět vyhrála strana Směr-SD se ziskem 22,5 % hlasů. Druhé místo by obsadila strana SaS s 12,3 % a třetí místo by patřilo hnutí Jsme rodina, kterému by dalo hlas 10,4 % respondentů. To vše vyplývá z průzkumu veřejného mínění, kterého se zúčastnilo 1013 respondentů a který realizovala agentura Focus ve dnech 16.-23. ledna.

Na čtvrté příčce by skončila strana OĽaNO-NOVA, které by dalo hlas deset procent dotázaných, což by znamenalo 18 poslaneckých mandátů. Poté by následoval Kotleba — ĽSNS s 8,4 % hlasů a 15 křesly. SNS se ziskem 8 % by získala celkem 14 míst a KDH, které by volilo 7 % dotázaných, by mělo 12 mandátů. Poslední stranou, která by se do parlamentu dostala, by byl Most-Híd. Svůj hlas by straně dalo 5,8 % lidí, což by znamenalo deset mandátů.

Z porovnání s ostatními průzkumy, které agentura Focus realizovala v uplynulých měsících a letech během období od parlamentních voleb v roce 2016, vyplývá, že preference jednotlivých stran jsou dlouhodobě stabilní. A to až na jedinou výraznější změnu v březnu roku 2018, kdy v důsledku kauzy Jána Kuciaka poklesly preference strany Směr-SD o více než 5 %. Oblíbenost ostatních stran většinou, o nějaké to procento či dvě, dlouhodobě kolísá. Víceméně se však pohybuje kolem nějakého stabilního průměru.

Situace se v tomto roce do voleb ale ještě bude měnit. Hlasy budou získávat či ztrácet i menší strany. Podle portálu je zapotřebí počítat třeba se stranami Spolu-OD a SMK-MKP, které mají každá okolo 3,5 %. Tyto strany si také dělají naděje, že by se mohly dostat do parlamentu SR. Strana zelených a komunisti mají po 1,5 %. Portál však připomíná, že jsou zde i nové křesťanské strany a založení vlastní strany naznačili také prezident Andrej Kiska či poslanec Peter Marček.