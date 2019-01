Migrace, LGBT a útok na tradice. Kotleba vyzval Slováky, aby nepodlehli mediálnímu nátlaku

„Vidíme, v jakých problémech se dnes zmítá Evropa — muslimská invaze, totální útok na tradiční křesťanské hodnoty, LGBT propaganda absolutně na každém kroku," začal svůj proslov Kotleba.

A podle jeho názoru není ani v Římě situace o mnoho lepší. Italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini kvůli razantnímu přístupu k ochraně italských hranic upadl v nemilost liberálních médií, tvrdí.

Kotleba se poté pustil do kritiky církve. Dle jeho názoru ti, kteří by měli jako první kázat o ochraně křesťanských hodnot a křesťanské Evropy, se více zajímají o svůj obraz v médiích než o to, co se píše v Bibli.

Jak uvádí vůdce ĽSNS, většinu médií dnes vlastní a ovládají liberální finanční skupiny, které otevřeně nenávidí Boha a staví se proti tisíciletým evropským tradicím.

„Je zcela naivní očekávat, že se věci změní zcela samy. Je zbytečné ukazovat prstem na ostatní, co udělali oni. Musíme začít sami od sebe. Velmi dobře chápu, že boj za tradiční hodnoty s sebou přináší obrovské komplikace, bez ohledu na to, zda jde o studenta, učitele, dělníka, policistu, kněze nebo biskupa. My už nemůžeme ustupovat! Dokdy bychom ještě měli ustupovat? Do té doby, dokud nebude hlas za tradiční hodnoty úplně umlčen?" myslí si politik.

Kotleba dodává, že by celá věc mohla zajít až tak daleko, že se bude opakovat německý scénář. Mohlo by to tedy skončit tak, že i na Slovensku se budou v kostelích uzavírat sňatky homosexuálů.

„Přátelé, občané Slovenské republiky, biskupové, kašlete na média a nezabývejte se tím, co o vás napíšou v médiích nebo budou večer vysílat ve zprávách. S odvahou bojujte za správnou věc! My se totiž nemáme zpovídat médiím, ale pouze Bohu, a to rozhodnutí je jen na nás," vyzývá politik ostatní.