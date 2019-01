Jen 20 piv a 10 vodek! Jak se ospravedlňoval Slovák, který surově zabil Filipínce

K soudu se dostal brutální útok Juraje Hossua, který v květnu loňského roku zaútočil na Filipínce Henryho Acordu. Slovák se postavil před soud v případě, který otřásl celou zemí. Na začátku jednání soudce zamítl žádost obhajoby o vyloučení veřejnosti ze soudní síně.

„Vážený soude, vážená veřejnost, nepopírám skutek, který se stal, ale nesouhlasím s právní kvalifikací, která se mi klade za vinu," uvedl Hossu před soudcem.

Podle soudců se tímto však nepřiznal.

„Měli jsme firemní akci, na které jsem si dal několik piv a potom jsem ještě šel do města," oznámil dále Hossu u soudu. Dále uvedl, že tam dále popíjel alkohol a prý si předtím vzal dvě tabletky bromazepamu, což mělo ovlivnit jeho vnímání. Své chování taktéž označil za primitivní.

Nadále před soudem popisoval svoji verzi celého večera a osudný kop do hlavy Filipínce si prý prohlédl až na videu.

„Myslel jsem si, že Henry chce nějak obtěžovat ta děvčata, považoval jsem ho za pasáka. Nejsem žádný agresor, ale slušný člověk, který udělal velkou chybu," uvedl Hossu a ještě dodal, že za celý večer vypil asi dvacet piv a deset panáků vodky. Také přiznal, že na něho Filipínec nijak neútočil, ani ho nijak neohrožoval.

© Depositphotos / Quixoticsnd Slovenský útočník neměl slitování. Svoji filipínskou oběť doslova umlátil

Poté, co soud nařídil jeho vzatí do vazby, Hossu uvedl, že ho celá věc mrzí.

„Velmi mě to mrzí a do konce života si to budu vyčítat," uvedl na závěr.

K útoku Slováka na Filipínce došlo nad ránem 26. května loňského roku, kdy Henry Acorda procházel centrem Bratislavy. Spolu s ním šly i dvě jeho kolegyně, které už dříve obtěžoval opilý Juraj Hossu. Když se jich Henry zastal, silnějšího a opilého Slováka to naštvalo a chtěl si to s ním vyřídit. Filipínec se sice snažil chůzí vzdálit, ale agresor ho dohnal. Po slovních urážkách došlo ke strkanici, při které Henry spadl na kolena. To Hossua nezastavilo a přišel osudový kop, když Filipínce plnou silou kopl do tváře. Ten zůstal nehybně ležet na zemi. Slovák ve svém nechutném chování pokračoval, vítězoslavně se jednou nohou postavil soupeři na hrudník a začal si ho fotografovat.

Slovenský „silák" neprojevil ani náznak, že by chtěl poskytnout první pomoc. Naopak Filipínce ještě několikrát profackoval. Situaci zachránil až jiný muž, ten útočník odtlačil od nehybného těla a ostatní lidé zavolali záchranku a policii. Bylo však pozdě. Henry o několik dní později zemřel v bratislavské nemocnici.