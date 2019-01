Kiska v Brně uvedl podmínku, za které se vrátí totalita

V úterý na půdě Masarykovy univerzity, která letos slaví 100. výročí, proběhlo vyznamenání velkou zlatou medailí slovenského prezidenta Andreje Kisky. Uvádí se, že tuto medaili univerzita uděluje cizincům za zásluhy o demokracii, lidstvo a vzdělanost. Rektor univerzity Mikuláš Bek označil slovenského lídra za hlavního hosta.

„Přijímám tuto medaili s vděkem vůči všem, kteří v době poznamenané zklamáním a zahlcené nenávistí vyznávají a praktikují demokratický étos, bez něhož by se ty hodnoty dávno ztratily," uvedl Kiska během ceremoniálu vyznamenání. „Po celém světě se rozmáhá nebezpečný populismus. Stačí chvíle nepozornosti a to, co demokracii trvá vybudovat roky, si zlo nebo totalita vezme přes noc."

Prezident vystoupil s projevem, který věnoval pojetí demokracie a pravidlům politiky v nynějším světě. Podle Kisky, kterého cituje portál Novinky, lze demokracii udržovat jen vytrvalou, poctivou a trpělivou prací, slušnou a odvážnou diskusí s citlivostí k potřebám lidí. Pravidla je nutné dodržovat i tehdy, když je jiní porušují, poznamenal.

​Kromě toho Kiska označil vraždu novináře Jána Kuciaka i jeho partnerky a následující události na Slovensku, které vražda vyprovokovala, za vlastní zkoušku. Prezident uvedl, že musel odolat tlaku, aby překročil limity ústavních kompetencí, v té chvíli, kdy lidé žádali vládní změny.

Slovenský novinář Jan Kuciak byl spolu se svou snoubenkou Martinou Kušnírovou zavražděn v únoru roku 2018. Vražda novináře vyvolala na Slovensku občanské protesty a politické změny. Někteří slovenští politici vraždu označili za poslední kapku, po které přetekl pohár trpělivosti veřejnosti.