Nesmíme se nechat zatáhnout do obchodní války, říká Pellegrini o kauze Huawei

Slovenský premiér Peter Pellegrini po středečním zasedání vlády uvedl, že slovenské bezpečnostní složky nedisponují oficiálními informacemi, které by dokazovaly, že společnost Huawei představuje konkrétní bezpečnostní riziko. Informuje o tom TASR.

Slovenský premiér nejdříve zmínil, že v celé Evropě a na světě největší telekomunikační operátoři používají zařízení společnosti Huawei.

„Musíme si dát velký pozor, abychom se jako politici a zástupci států nenechali zatáhnout do nějaké obchodní války, protože samozřejmě vnímáme, že na tomto trhu je několik hráčů, kteří začínají mít převahu nad ostatními," uvedl Pellegrini a dodal, že právě proto je nutné uvažovat o tom, co je reálné bezpečnostní riziko a co může jen zavánět snahou o vyvolání obchodních válek.

Slovenská pozice podle premiéra spočívá v tom, že dokud neexistují nějaké konkrétní důkazy o tom, že jde o bezpečnostní riziko, tak by se nemělo jedna unáhleně.

„Pokud chceme přijat jednotné stanovisko na úrovni EU a postupovat společně, měli bychom na stole mít konkrétní důkazy, na základě kterých bychom jako EU i společně konali," dodal premiér.

11. ledna bylo oznámeno, že polská policie zadržela vysoce postaveného zaměstnance Huawei ve Varšavě a obvinila ho ze špionáže. Speciální služby také provedly prohlídky v kancelářích společnosti Huawei a u poskytovatele telekomunikací Orange Polska.

14. srpna 2018 bylo uvedeno, že nový americký rozpočet na obranu pro příští fiskální rok ukládá zákaz na nákup a používání výrobků čínských společností ZTE a Huawei pro vládní instituce.

Americké úřady se domnívají, že tyto firmy úzce spolupracují s tajnými službami Číny a jejich produkty mohou být nainstalovány do programů, které by špehovaly uživatele zařízení. Čínští výrobci opakovaně popírají taková obvinění.