„Blbý a blbější v přímém přenosu”. Matovič chtěl bránit Nicholsonovou, ale zvrtlo se to

Video z vystoupení Matoviče dal na svou facebookovou stránku Ľuboš Blaha a okomentoval video následovně.

„Toto je budoucnost Slovenska. Lídři pravicové opozice. Včera na mítinku moralizovali nad tím, že Danko použil výraz „cigánečka". A mimo to, asi aby ukázali svou morální převahu, Dankovi otevřeně vyhrožovali fyzickým násilím, křičeli „polib mi" a spolu s davem skandovali vulgární nadávky. To je takové zdvořilé a kultivované… Ale že o tomto liberální média nepíší, to je asi v pořádku. Prosím pěkně toto je Slušné Slovensko. Matovič a Sulík. Blbý a blbější v přímém přenosu. Není vám z nich špatně? Šiřte to, přátelé, ať lidé vidí, co je to ta slavná alternativa pro Slovensko — primitivismus, násilí, nenávist a zloba. Nic jiného. Hanba," napsal na sociální síti.

Matovič se na videu vyjádřil k Dankovi takto: „Až ho potkám z očí do očí, samozřejmě bez ochranky, tak mu jednu vypálím. Po několika letech osobního sekávání s tímto myslitelem, když ho potkám, připadá mi jako… prvních pět písmen (pozn. nadávka), co si ve skříni sedne na poličku a myslí si, že je jahodová marmeláda."

Danko (SNS) se ve vysílání televize TA3 nekompromisně pustil do opozice, a především do poslankyně SaS, Lucie Ďuriš Nicholsonové. Ta koncem týdne sesbírala podpisy pro svolání mimořádné schůze Národní rady, která měla projednat odvolání Danka. Parlament nicméně program schůze neschválili.