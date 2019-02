Harabin: Jakmile odevzdáme suverenitu německo-francouzskému spolku, likvidujeme stát

V rozhovoru Harabin vyjádřil vlastní názor na současnou politiku ministerstva zahraničí, a to následovně: „Především je třeba říci, že ti, kteří nedávno podepsali německo-francouzský pakt, že se nejedná o obnovu Rakousko-Uherska, ale o obnovu Franské říše s dominantními prvky fašismu. Jde totiž o lidi, kteří otevřeně podporují rodící se fašismus na Ukrajině."

Mimo jiné politik hovořil i o suverenitě Slovenska ve vztahu k nově vzniklému spolku Francie-Německo: „Pro ty, kteří to nevědí, krátké vysvětlení: Evropská unie podle Smlouvy o EU předpokládá, že předáme část suverenity mezinárodní organizaci, kterou je EU. Pokud však předáme suverenitu německo-francouzskému spolku, pak likvidujeme stát. Proto říkám, že to je i trestně postihnutelné, v procesním stádiu pokusu. Umíte si představit, že by Německo a Francie předaly suverenitu Slovensku? Já ne."

© AP Photo / Luca Bruno Lajčák ve Vídni odpálil nálož: Země odmítající migrační pakt jsou na špatné straně dějin

Navíc Harabin dodal, že podle jeho názoru došlo k protiústavnímu kroku ze strany EU , když byla v květnu roku 2017 vydána směrnice o kontrole zbraní a střeliva. Politik podotknul, že co se týče její právní úpravy, je výhradně v kompetenci členských států. „Čili porušují smlouvy. Proto ujišťuji všechny držitele zbraní: Je to nicotný akt. Není možné, aby si brali kompetenci členských států — veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost jsou v kompetenci členských států, stejně jako migrační a azylová politika."

Řeč přišla i na maďarského premiéra Viktora Orbána. Pokud Orbán, podle jeho názoru, „brání křesťanskou rodinu, brání se proti kvótám a migraci, a dodržuje tak maďarské ústavní právo a právo EU". Jeho odpůrce označil za „porušovatele práva". Podle politika je mimo jiné nezbytné, aby byl v EU „nastolen pořádek". Chce vytlačit zkorumpované úředníky a dodržovat práva. Celou věc uzavřel tak, že připomněl původní poselství Evropské unie.

„Evropská unie se musí vrátit k původnímu cíli, kterým je hospodářská spolupráce, nikoli k obnovení Franské říše. A to vše závisí na prezidentovi, jelikož prezident má v Evropské radě právo veta," řekl závěrem Štefan Harabin.

První kolo prezidentských voleb má na Slovensku proběhnout dne 16. března 2019. Prezidentem může být dle zákona každý občan SR s trvalým pobytem na Slovensku, který má v den volby alespoň 40 let. Kandidáty navrhuje nejméně 15 poslanců Národní rady SR nebo občané, a to na základě petice podepsané nejméně 15 000 občany.