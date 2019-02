Stopka: Každý pronárodní kandidát působí jako sjednotitel pro všechny protinárodní síly

„Praxe nám ukazuje, že každý nadějný pronárodní kandidát působí jako sjednocující činitel pro všechny protinárodní síly, které se neumí shodnout na tom, co chtějí, ale v okamžiku se spojí proti tomu, co nechtějí, a to je svrchovaná, suverénní, nezávislá, územně celistvá slovenská republika s nedotknutelnými hranicemi a chráněnými občany," píše.

Podle Romana Stopky zvolit do fukce prezidenta člověka výkonné mysli, rozhodného a nezdolného charakteru, s pronárodní orientací a dostatečně aktivního se nám za celé období existence druhé republiky nikdy nepodařilo, zmínil portál HS.

Jak uvádí politik, proti lidem zmíněných kvalit se vždy najde dostatek záchytných bodů z minulosti, které lze překrucováním i dodatečným převrácením společenských hodnot propagandisticky zneužít, a pokud jde o umírněné osobnosti, tak i usměrnit.

„Plánovači volebních vítězství dobře vědí, jak výhodné je získávat pozornost průběžnými skandály, vytvářet pochybnosti a příhodně vytěžit z nich plynoucí odpor veřejnosti. Svého člověka dlouhodobě tajně připravují. Stavějí na emocích z deficitu žádaných společenských hodnot. Nachystají a vystrčí do popředí jeho odpovídající vlastnost. Vyhrotí ji před druhým kolem a vítězství je blízko, neboť našinec se pod tlakem propagandy více drží toho, co nechce, než aby přemýšlel nad tím, co opravdu chce," dodává.

Dle názoru autora článku se tak vytvářejí podmínky pro rozložení národních zájmů, kterými vybraný prezident pak ohýbá a křiví zájmy republiky při každé příležitosti a jeho největší ambicí je lahodit zájmu svých mecenášů. Daří se mu ještě více, pokud část vládních ministrů je s ním spjata právě přes ty mecenáše, tvrdí Stopka.

„My si v podstatě prezidenta ani nevolíme. My si jen vybíráme mezi obrazy, které o kandidátech účelově vytvořili tzv. „imidžmejkři" v naší představě. Zamyslete se nad tím, kde tito tvůrci lidských představ získali svou kvalifikaci, své pracovní mistrovství, a protože nejsou nezištní, kdo a proč je financuje. Hned dostanete odpověď, koho vám budou za prezidenta podstrkávat," uvádí.

Politik doporučuje vzpomenout si na tváře těch, kteří se pokoušeli svrhnout pomocí rozhněvaného pouličního davu legálně zvolenou, i když všelijak poslepovanou a nepříliš výkonnou vládní koalici.

„V prezidentské volební kampani je uvidíte také a bez poskvrny. Přičemž si pohrávali s možností prolít vaši krev v pouličních srážkách," tvrdí.

„Zeptám se také, jestli se ten náš malý březnový pokus a akce po něm tak trochu nepodobají stavu, který nastolila v boji o moc prohrávající americká státní elita po volbách prezidenta v roce 2016. Hroutí se jejich sobecký model fungování světa, a tak mlátí kolem sebe hlava nehlava, vnucují svému hodnotnému prezidentovi krkolomné změny a podkopávají tak každý začátek jeho, celému světu prospěšné, práce. Jejich přisluhovači z našeho prostředí by jim rádi předvedli svou vytrvalost. Počítejme s tím, že budou prosazovat i ty nejničivější postupy, jen aby dokázali svou loajalitu mecenášům a pomohli zlikvidovat naši naději na samostatný a svrchovaný slovenský stát," uzavírá předseda slovenské strany.