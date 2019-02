Blaha si utahoval z opozice: Fico je největší přítel Sorose a organizuje proti sobě majdan

Slovenská média informovala o tom, že v neděli večer opoziční lídři Igor Matovič (OĽaNO) a Richard Sulík (SaS) přišli s tvrzením, že předseda Směru-SD Robert Fico asi před 20 lety přispěl textem do učebnice, kterou spolufinancovala nadace George Sorosa. Tuto zprávu okamžitě okomentoval i Ľuboš Blaha, který na politicích nenechal nit suchou.

Sulík toto tvrzení zveřejnil svém Facebooku s popiskem: „Fico bral peníze od Sorosa." Narážel tím na to, že daná skripta, do nichž přispěl, financovala společnost Open Society Foundation, která patří Sorosovi. Pokračoval dalším komentářem: „Takže tehdy mu byl dobrý."

Fico totiž loni v březnu naznačoval, že za projevem prezidenta Andreje Kisky, v němž kritizoval vládu po vraždě novináře Jána Kuciaka, by mohl stát právě americký miliardář.

„Po tiskové konferenci, na níž Fico obvinil George Sorosa z pokusu o státní převrat, je toto zjištění jen dalším důkazem pokrytectví bývalého premiéra, který se kandidaturou snaží o dalších dvanáct let beztrestnosti na ústavním soudě," cituje portál hnonline.sk slova Sulíka.

Sulík nebyl jediný, kdo na danou věc zareagoval. Portál hlavnespravy.cz píše, že se v neděli k věci vyjádřil i Igor Matovič , který zveřejnil příspěvek s názvem: „Našli jsme Sorosovo dítě." Matovič navíc na pondělí svolal briefing, na němž má zveřejnit více pikantností, jak sám tvrdí.

Celý incident nenechal bez povšimnutí politik Ľuboš Blaha (Směr-SD). Ten na svém Facebooku publikoval obsáhlý příspěvek, v němž celou kauzu komentuje.

„Matovič v neděli avizoval skandální odhalení na Roberta Fica. Napsal status, z něhož měl člověk pocit, že to změní dějiny Slovenska na dalších sto let. Netrpělivě jsem čekal nějaké nové Belize, něco jako, že Fico ukradl půlku zeměkoule a má ji uloženou na účtech v Kremlu," píše Blaha v úvodu.

Politik dále celou věc dost ironicky komentuje: „Bože můj, Sulík a Matovič — to je ještě trapnější než jejich výkon na mítinku před parlamentem. Chlapci by si mohli založit vlastní show — něco jako novodobí Spejbl a Hurvínek."

V souvislosti s tím Blaha podotkl, že by se jeho „kolegové" měli raději zabývat svými pracemi. Za Matoviče ji prý psala nějaká dívka, kterou pak pozval na dovolenou, a navíc je považována za plagiát. Sulík pak svou diplomovou práci napsal jen na základě čtyř zdrojů a navíc nedodržel normy pro citování, tudíž jde také i plagiát, míní Blaha.

„Jasně, drahouškové, Fico a Orbán jsou Sorosovy děti — vy jste na to prostě přišli," komentuje politik kauzu dál.

Závěrem dodal, že by se velmi divil, kdyby se Fico k takové banalitě vůbec vyjádřil. Připomněl, že naposledy takto směšně ze spolupráce se Sorosem obviňovala Orbána opozice v Maďarsku. Dodal, že byli „za idioty", stejně jako slovenská opozice.

„Protože všichni vědí, že Fico a Orbán jsou se Sorosem největší kámoši a majdany si ve svých zemích organizují proti sobě zcela sami. Jak jinak. Je to jasné jako facka, Igore a Ríšo, vy jste na to prostě přišli," napsal a doporučil pánům, aby si vzali své prášky na uklidnění a utíkali spát do kazajky.