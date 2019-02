Radičová o slovenských politicích: Úplná žumpa

Slovenský portál hlavnespravy.sk píše, že Radičová o víkendu prohlásila, že „kultura projevu spáchala rituální sebevraždu". Podle ní totiž někteří politici předvádí, jak jsou nevychování, a to různými nechutnými osobními útoky a urážkami.

„Úplná žumpa. Ryba smrdí od hlavy. Tak ať se pak politici nediví, jaké nadávky se sypou na jejich hlavy. Ať se nediví, že jich lidé mají plné zuby a že označení „politik" se již samo o sobě stalo nadávkou," cituje portál prohlášení Radičové, které učinila na sociální síti.

Nejsmutnější na tom podle ní je to, že někteří občané takovým politikům za jejich nevychovanost a hloupost ještě tleskají.

Portál však připomíná, že sama Radičová dříve kritizovala některé politiky. Nedávno se totiž měla podobným způsobem vyjádřit ke kauze okolo rigorózní práce Andreje Danka.

„Společnost se neřídí pouze zákony a právním systémem, ale také stejně významně i normami, zvyklostmi a etikou. Právní stát automaticky neznamená spravedlnost. Právo nezná množství jevů a souvislostí, má svůj specifický jazyk, kterým se rozmanitost světa nevyčerpává a ani nepokrývá," filozofovala Radičová.

Přitom dodala, že slovenský právní systém nezná slovo plagiát. To však podle ní neznamená, že plagiátorství neexistuje a že tento, ve světě zažitý, termín nelze použít.

„Nepsané normy chování jsou stejně relevantní a jsou zásadní pro kulturu, kulturnost a spravedlnost. Technickou pomůcku sloužící ke snadnějšímu odhalování plagiátorství jsme zavedli v roce 2011. To neznamená, že se do té doby nevylučovaly práce, které nesplňovaly kritérium originality. Stejně tak jsou v mezinárodních databázích práce ze společenských věd na Slovensku až po roce 1996. To ale neznamená, že neexistovaly zásadní výzkumy, i když jejich výstupy existují jen v strojopise či v T602," dodala.

Podle Radičové tak plagiát zůstává plagiátem, a to bez ohledu na to, kdy vznikl. Stejně tak je i takový výzkum jedinečným přínosem, nehledě na to, kdy byl realizován a zda byl zařazen do nějaké databáze. V souvislosti s tím je dle jejího názoru dobře, že se UK v Bratislavě a Univerzita P. J. Šafárika v Košicích přihlásily k normám, které vždy byly a budou pro akademickou půdu zásadní.

„Ale nemělo by se stát, že pravdivě nepojmenuje skutečný stav, zúží problém na právní a nevyvozuje svou odpovědnost," dodala ke své kritice závěrem Radičová.