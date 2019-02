Opoziční OĽaNO na Slovensku požádá odvolání ministryně školství

Při kauze s dotacemi se podle Matovičovců ukázalo množství chyb a nesrovnalostí, které šéfka Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu (MŠVVaŠ) SR dosud nedokázala zdůvodnit, píše portál.

„Jsem přesvědčena, že jde o zjevný podvod. Protože s 94 body byl projekt (NaviDate) těsně nad čarou a od vlády dostal přes 700 000 eur. Pokud by počet v hodnocení nebyl změněn, tak by projekt této firmy v celkovém hodnocení skončil výrazně níže a předběhly by ho jiné firmy. Tento projekt by peníze nedostal, kdyby tam byl původní počet 84 bodů," uvedla Veronika Remišová, poslankyně NR SR za stranu OĽaNO.

Podle političky se Lubyová snaží tyto praktiky omlouvat. Remišová vyzvala premiéra Slovenska P. Pellegriniho, aby ministryni odvolal.

Na trestní opoziční oznámení reagovalo MŠVVaŠ Slovenska, které tvrdí, že nesouhlasí s prohlášením Remišové.

„Ministerstvo školství kontaktovalo hodnotitelku, která potvrdila hodnocení 94 bodů pro projekt NaviDate. Důležité je uvést, že i kdyby bylo bývalo potvrzeno hodnocení 84 bodů, nemělo by to vliv na výsledek," tvrdí rezort.

Ministerstvo školství a vědy podotknulo, že firma NaviDate by i tak dostala podporu, protože rozpočet každého z projektů pod čarou v dané skupině už převyšoval disponibilní alokaci.