Média: Matovič zapomíná na demokracii a manipuluje s volbami do Evropského parlamentu

Je Igor Matovič, předseda slovenské strany OĽaNO, opravdu zastáncem demokratických hodnot? Portál Hlavné správy dnes vysvětlil, proč to tak není.

Matovič sebe a svou stranu Obyčejní lidé často označuje za „demokratickou opozici". Opak se však ukazuje pravdou, píše portál.

Původní myšlenka hnutí OĽaNO byla ta, že umožní běžným lidem, aktivistům a nestraníkům, aby kandidovali do parlamentu. Situace se však s časem diametrálně změnila. Dle HS začal Matovič slovenské hnutí postupně přetvářet na liberální pozici. Vyvrcholilo to tím, že před parlamentními volbami 2016 dal Matovič všem kandidátům OĽaNO do parlamentu podepsat prohlášení, že nebudou zpochybňovat Evropskou unii.

V minulém roce, vzpomíná portál HS, Matovič nazval psychopatem novináře Martina Dana kvůli tomu, že ten po tiskové konferenci řekl, že za vraždu Kuciaka je zodpovědný i Matovič. Jak se následně ukázalo, politik nedokáže snést kritiku vůči své osobě.

„Ještě jednou mi řekneš, že jsem vrah, tak ti rozbiju hubu," řekl lídr OĽaNO.

Dle názoru autora článku však Matovič zašel ještě dál a nově nechce respektovat ani výsledky voleb do Evropského parlamentu. Současný europoslanec za stranu OĽaNO Branislav Škrípek, který je znám svými občasnými konzervativními názory, řekl, že Matovič mu dovolí znovu kandidovat do Evropského parlamentu za svou stranu pouze v jednom jediném případě. Pokud se Škrípek po případném zvolení (pokud strana OĽaNO získá jen 1 mandát) vzdá svého mandátu ve prospěch druhého v pořadí, liberálnějšího kandidáta. Rozhovor s europoslancem Branislavem Škrípekem byl zveřejněn na portálu postoj.sk

Matovič na toto prohlášení odpověděl v deníku Pravda. Tvrdí, že Škrípek lže, ale v podstatě slova potvrdil.

„Čili bylo to o tom, že v případě, kdy získáme pouze jeden mandát, tak aby on (Branislav Škrípek) ten mandát pustil jako gentleman druhému v pořadí," řekl Matovič.

V pondělí Sputnik informoval, že strana Matoviče chce požádat o odvolání ministryně školství SR Martiny Lubyové. Navíc podezírá rezort z manipulace s projekty a kvůli tomu podává trestní oznámení zneužití pravomoci veřejného činitele v kauze dotací projektů.