Pellegrini chce požádat Merkelovou o podporu umístění důležitého evropského úřadu v zemi

Podle informací k tomu má dojít v rámci čtvrteční návštěvy kancléřky v Bratislavě. Kromě toho dojde k jednání i o integraci v rámci Evropské unie.

„Jsme spolehlivý a zodpovědný partner, jediný stát eurozóny v tomto regionu a věřím, že jsme schopni plnohodnotně se podílet na rozhodování o nejdůležitějších evropských otázkách," cituje portál slova slovenského premiéra. Ten dodal, že je potřeba hledat cestu, aby Slovensko sedělo u stolu, za kterým se bude rozhodovat o dalším směřování unie

Nový čas informoval, že kromě premiéra se má Merkelová setkat na Slovensku i s prezidentem Andrejem Kiskou. Toto setkání bude následované setkáním s představiteli států Visegrádské skupiny. Premiér Pellegrini prohlásil, že tématem jednání bude migrace, společný trh, eurozóna a několikaletý finanční plán, píše portál. Slovenský premiér označil Evropskou unii za „náš (slovenský) nezpochybnitelný životní prostor".

Pellegrini pozval Merkelovou do země poté, co on během minulého roku navštívil Německo. Její návštěvu označil za velmi důležitou, jelikož Německo je největším slovenským obchodním partnerem.