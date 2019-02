„Byla to ztráta času.“ Řeč Kisky vyzvala ostrou reakci poslanců

Podle poslance Směru-SD Jana Podmanického prezident SR Andrej Kiska nikdy neměl silné projevy, ale ten, se kterým dnes vystoupil v Národní radě SR, byl nejslabší ze všech. Jak řekl novinářům, prezidentův projev byl o „ničem, slabý, plný frází, nic zajímavé a byla to ztráta času," prohlásil.

Prezident podle Podmanického jedná falešně, protože v minulosti zdržoval jmenování nových ústavních soudců. „Je to minimálně falešné, že prezident doporučuje nezdržovat volbu, když on sám ochromoval chod ústavního soudu," dodal.

Volba ústavních soudců bude podle poslance Směru pravděpodobně tajná. Věří však, že bude zvolených 18 kandidátů. „Myslím, že každý poslanec vybere nejlepších devět kandidátů a 18 získá nadpoloviční většinu, aby mohli jít k prezidentovi na jmenování," dodal.

Poslanec Anton Hrnko (SNS) se k obsahu prezidentova projevu nechtěl ani vyjádřit. „Já si myslím, že není třeba poslouchat co se říká, ale kdo to říká," prohlásil.

Jeho stranická kolegyně Eva Antošová se k volbě kandidátů na ústavní soudce plánuje vyjádřit po zasedání poslaneckého klubu strany.

Předseda opoziční SaS Richard Sulík se domnívá, že svým vystoupením v Národní radě SR dal Kiska jasně najevo, že je toto téma mimořádně důležité pro společnost. Jeho projev zhodnotil jako státnický. „Myslím, že mohl být i konkrétnější, mohl jasně říci, že gauneři k ústavnímu soudu nepatří," reagoval na prezidentův projev.

Martin Poliačik poznamenal, že tato volba představuje pro poslance obrovskou zodpovědnost. „V případě, že klesne absolutně důvěra k ústavnímu soudu jako poslední instanci ochrany ústavnosti na Slovensku, tak to může opravdu znamenat to, co řekl, a to snížení důvěry v demokracii samotnou," dodal v souvislosti se slovy prezidenta.