Děsivá konkurence na Slovensku: roboti můžou zničit sedm z deseti pracovních pozic

Portál pravda.sk upozorňuje na to, že se slovenská ekonomika se zaměřuje na produkci s nízkou přidanou hodnotou, hospodářství se specializuje na montáž vozidel a elektroniky, čímž je zranitelné vůči vnějším vlivům.

Podotýká se, že třetina pracovních míst je ohrožena automatizací. Další třetina je již nyní do určité míry automatizací zasažena.

Tyto údaje vyplývají z nejnovějšího ekonomického výhledu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

© Sputnik / Pavel Lisitsyn OECD podmínila další hospodářský růst Slovenska integrací Romů

S odkazem na slova generálního tajemníka OECD Angela Gurríi se poznamenává, že v důsledku technologického pokroku na Slovensku je ohroženo téměř 70 % pracovních míst. „Jsou to nejvyšší počty v rámci OECD, co se týče zranitelnosti vůči technologickým změnám," uvedl Gurría.

Problém Slovenska spočívá podle OECD zejména v tom, že čtvrtina obyvatelstva je počítačově negramotná a je akutní nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií.

„Slovenská pracovní síla je nedostatečně připravena na digitální transformaci," konstatoval Gurría. Aby Slovensko tyto výzvy zvládlo, musí podle něj zvyšovat dovednosti obyvatelstva. Jedním z předpokladů je reforma školního systému.

„Nyní se vláda zaměřuje na to, aby lépe zaplatila učitele. Otázka ale je, jestli i učitelé přinášejí lepší kvalitu do vzdělávacího procesu," podotkl Gurría. Slovensko by se podle něj mělo zaměřit i na zlepšení kvality vysokoškolských pedagogů.

K tomu, aby země mohla zavádět inovace a diverzifikovat průmysl, musí mít základ ve vědě a výzkumu. Investice do těchto oblastí jsou však ve výši méně než jedno procento HDP, přičemž průměr OECD je 2,3%. Podle Gurríi je to stále malé číslo. Jako příklad uvedl Švédsko, které dává na vědu a výzkum čtyři procenta HDP. Pokud se Slovensko chce posunout z pozice montážní dílny automobilového a elektrotechnického průmyslu, musí dojít ke změnám.

Podle ministra financí Petra Kažimíra si vláda je vědoma rizik a velké závislosti na automobilovém průmyslu. Podle ministra je důležité využít transfer znalostí a technologií v automobilovém průmyslu na Slovensko a zároveň zajistit, aby si Slováci zvýšili úroveň vzdělání.

„Tak mohou zajišťovat nejen montáž automobilů, ale také přitahovat centra výzkumu a inovací," dodal Kažimír.

Slovensko podle Gurríi zažívá posledních 25 let úspěchy. „Zatím! Je třeba si říci, zda již není ten správný čas, abychom se zamysleli nad tím, že ten model dosáhl určitého stropu a pokračováním může být pokles," upozornil Gurría.