Poptávka po úvěrech na Slovensku láme rekordy. Zde se dozvíte proč

Podle investiční společnosti Across Private je na Slovensku velká poptávka po úvěrech. S takovou zprávou dnes přichází portál aktuality.sk.

Uvádí se, že Slováci se za poslední roky rekordně zadlužili. Poptávce po úvěrech přispívají nízké úrokové sazby, konkurence mezi bankami, a také příznivý vývoj ekonomiky.

Společnost Across Private Investments spočítala, že za posledních šest let se objem úvěrů poskytnutých domácnostem zdvojnásobil, když obyvatelé a živnostníci měli ke konci minulého roku v bankách uloženo 35,4 miliardy eur. Stejná skupina lidí si přitom od bank půjčila přibližně 35,8 miliardy eur.

„Čistý majetek Slováků v bankách se tak dostal do záporné hodnoty. Ještě před dvěma lety činil 3,1 miliardy eur. Jinými slovy, za uplynulé dva roky si lidé od bank půjčili 7,1 miliardy eur a vložili do nich jen 3,7 miliardy eur," tvrdí generální ředitel společnosti Maroš Ďurík.

Poptávka po vlastním bydlení

Na růst zadluženosti na Slovensku již delší dobu upozorňuje i Národní banka Slovenska (NBS).

Zadluženost soukromého sektoru loni ve 3. čtvrtletí dokonce poprvé překonala úroveň 100 % hrubého domácího produktu (HDP).

„Roste zadluženost jak domácností, tak i podnikového sektoru. Přestože tempo růstu zadluženosti soukromého sektoru v poměru k HDP se postupně zmírňuje, Slovensko se nachází nad průměrem zemí střední a východní Evropy," konstatuje NBS.

Průměr zadluženosti soukromého sektoru regionu SVE se nachází na úrovni 90% HDP. Zatímco země tohoto regionu s vyšší zadlužeností jako Slovensko podle NBS v posledních letech snižovaly svůj dluh, slovenský soukromý sektor se v tomto období zadlužoval nejrychlejším tempem ze zemí EU.

Dynamický růst zaznamenávají zejména úvěry na bydlení. Podle Ďuríka to lze vysvětlit vysokou poptávkou mladých lidí po vlastním bydlení, ale také poklesem úrokových sazeb.

Podle společnosti Across Private v roce 2016 činila průměrná roční úroková sazba 4,3 %, v roce 2017 to bylo 3,8 % a loni 3,5 %. Průměrná úroková sazba nových úvěrů na bydlení dosáhla nového minima, a to 1,5 %.

„Rozdíl mezi úroky, úvěry a vklady vydělal loni bankám dvě miliardy eur, poplatky dalších přibližně 600 milionů eur," tvrdí Ďurík. Zisk bankovního sektoru podle předběžných údajů NBS vzrostl meziročně o 4,7 % na 640 milionů eur po zdanění.