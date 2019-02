Překvapení od Pompea v Bratislavě: návštěva SR šéfa americké diplomacie omezí dopravu

Podotýká se, že je zapotřebí s nimi počítat od rána přibližně od 8:30 až do odpoledne přibližně do 15:00. Řidiči musí podle policie počítat s více dopravními omezeními, která se budou týkat zejména širšího centra Bratislavy, stejně jako hlavních příjezdových cest do města. O opatřeních informovala bratislavská krajská policejní mluvčí Lucie Mihalíková.

Policie žádá řidiče, kteří plánují příjezd do Bratislavy v úterý 12. února, využít dálnici D1, a aby pokud je to možné, svůj příjezd naplánovali nejpozději do 8:30. Dálnici následně mohou využít po 10:00. Zároveň ti, co plánují v úterý odpoledne odjezd z Prahy a chtějí využít dálnici D1, měli by tak učinit nejpozději do 14:00. Řidiči pravděpodobně budou moci dálnici použít opět po 15:00. Omezení jsou očekávána během dne i na několika cestách v centru.

Podle policie od 8:30 přibližně do 10:00 bude omezen provoz během přesunu delegace z bratislavského letiště. Uzavře se dálniční obchvat D1 od Zlatých písků po Most Lafranconi, Botanická ulice a Devínska cesta. Od 10:00 do 14:30 se bude střídavě omezovat doprava na několika cestách v centru města, konkrétně se to týká Mlýnské doliny, Budkové, Mudroňové, ulice Palisády, Hodžova náměstí, Náměstí 1. května, Banskobystrické, Štefánikové a Staroměstské ulice. Od 13:30 přibližně do 15:00 omezí provoz přesun delegace z centra města na letiště. Uzavře se dálniční obchvat D1 od Einsteinovy ulice po výjezd na Letiště Bratislava. Policie žádá řidiče, aby při průjezdu uvedenými úseky zvýšili pozornost a řídili se pokyny a pokud je to možné, aby se jim vyhnuli, a pro přejezd využili alternativní trasy a byli trpěliví.

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo přijede v úterý 12. února na Slovensko. V hlavním městě s ním bude jednat ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí Miroslav Lajčák.

Pompea během jeho pracovní návštěvy SR přijme prezident Andrej Kiska a předseda vlády Peter Pellegrini.