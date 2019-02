Ostrá debata prezidentských kandidátů. O čem diskutovali Bugár a Harabin?

Portál uvádí, že hned v začátku byl Harabin dotazován na skandální odměny, které si během působení na postu předsedy Nejvyššího soudu udělil. Politik se celou věc snažil obhájit tím, že zastával několik funkcí. Když to bylo nutné, zastával Harabin dle svých slov údajně i čtyři funkce.

Na tuto diskuzi zareagoval i předseda strany MOST-HÍD, Béla Bugár. Celou věc přirovnal k situaci v Národní radě. „Místopředseda Národní rady dělá to, co mu přidělí předseda Národní rady. Pokud něco předseda Národní rady nepovolí, pak to vykonává jen předseda sám," řekl Bugár.

Bugár se už v minulosti v diskusním pořadu nechal slyšet, že při hypotetickém nominováni Roberta Fica na ústavní soud takové „blbosti neřešíme". Na otázku ohledně konečného sestavení vlády po volbách se odkazoval na výsledky voleb. „Měli jsme to sice na billboardu, ale vezměte si, jak dopadly volby?" zakončil své vyjádření řečnickou otázkou.

Na otázku o předčasných volbách, které Bugár před rokem avizoval, odpověděl, že se jednalo o nepochopení ze strany médií.

„Vy jste to jako média pochopili jinak. Pokud někdo nedokáže dělat rozdíly mezi přijetím osobního stanoviska a vyvozením politické zodpovědnosti, pak chyba není na mém přijímači," uvedl Bugár.

Spojitost s Mečiarem

Harabin se v diskuzi nevyhnul ani otázce o své politické minulosti. Bývalý premiér Vladimír Mečiar byl hlavním tématem, na které Harabin okamžitě reagoval.

„Co já mám s panem Mečiarem? Mečiar skončil v roce 1998 a já jsem byl soudcem Nejvyššího soudu. Až na tříletou pauzu jsem jím byl vždy," uvedl Harabin. Na jeho slova však okamžitě reagoval Bugár.

„Jedna věc je vytvořit nějaký zákon svrchovanosti a druhá věc je porušovat zákony. Mečiar je porušoval neustále," konstatoval Bugár. „Vezměte si, že Mečiarovy privatizace téměř zlikvidovaly banky, které šly na 24% úroky," uvedl příklad Bugár.

Harabin to tak nenechal a ohradil se slovy ohledně Bugárova působení v různých vládách: „Pane Bugár, já nechci krýt ničí privatizace, ani za Dzurindy a ani za Mečiara. Tyto věci je možné stíhat, pokud tomu nebrání otázka promlčení," vysvětloval Harabin. „Až na světlé výjimky to, co se privatizovalo za Mečiara, s prominutím, zdechlo. To, co se privatizovalo za Dzurindy, funguje dodnes," reagoval šéf Mostu.

Další témata diskuze

Bugár se však do Harabina pustil i co se týče Mečiarových amnestií. Další útoky se pak týkaly vzájemného působení obou zúčastněných.

„Pane Harabin, jste podezřelý z faktokracie nebo z harabinokracie, jak chcete," zdůraznil Bugár.

„Vy si můžete myslet, co chcete. Já vycházím z faktů. Za justici jste momentálně zodpovědný vy, pane Bugár. Nezajímají mě ani grafy paní Žitňanské, ani pana Gála," odpověděl Harabin na otázku ohledně určování délky soudního řízení.

Dalším tématem, které v diskuzi zaznělo, byla Ficova praxe. A v této věci má Bugár jasný názor: „Souhlasíme s paní Sárközy," uvedl.

I Harabin se k dané věci vyjádřil: „Divím se, že za advokátní praxi není považováno i období během funkce premiéra nebo poslance. Vždyť když jste tvůrce legislativy, musíte si nastudovat i staré a nové zákony."

V debatě se objevila i zásadní otázka o kandidatuře Harabina. V souvislosti s ní byla vyslovena hypotéza, zda jeho kampaň není podporována bývalým premiérem Mečiarem. Na to se Harabina zeptal jeho konkurent Bugár. Ten však argumentoval, že jej nepodporuje žádná strana.

„Je mi jedno, kdo se chce na mou kandidaturu nalepit, ale neznamená to, že mě podporuje," uzavřel věc Harabin. Harabin přitom uvedl, že Mečiara považuje za tvůrce a architekta slovenské státnosti, a zároveň i nejlepšího premiéra.