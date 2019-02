Na Slovensku řádí pravdoláskařská diktatura. Pochválil Kotlebu a okamžitě to schytal

Portál píše, že přesto, že návrh neprošel, Ziolkovský byl celou věcí okolo zákona tak nadšen, že poděkoval těm, kteří za návrh hlasovali.

„Chci poděkovat 46 odvážným a statečným poslancům a poslankyním napříč politickým spektrem, kteří se veřejně přihlásili k ochraně života a byli ochotni hlasovat za zákon, který by situaci zlepšil," stálo na samotném začátku příspěvku Ziolkovského.

© AFP 2018 / Vladimir Simicek Migrace, LGBT a útok na tradice. Kotleba vyzval Slováky, aby nepodlehli mediálnímu nátlaku

Kromě toho, že byl sekretář biskupů vděčný těm, co se vůči návrhu zákona vyslovili kladně, zmínil v příspěvku i zvláštní poděkování adresované čtyřem osobám. Kromě Vašečky tak poděkoval například i předsedovi Směru-SD Robertu Ficovi či předsedovi SNS Andreji Dankovi , a to za to, že nechali svým poslancům volnou ruku při hlasování.

Zvláštní poděkování lídrovi extremistů

Zvláštní prostor Ziolkovský ve svém prohlášení věnoval také Marianovi Kotlebovi a jeho straně ĽS-NS.

„Musím poděkovat také M. Kotlebovi a jeho straně za to, že před časem v parlamentu toto téma znovu otevřel a dnes neočekávaně stáhl svůj návrh, aby ostatním umožnil hlasovat za ten Vašečkův. Tím vlastně ukázal, že mu jde o věc, nikoli jen o politický kapitál," vysvětlil svá děkovná slova Ziolkovský a dodal, že šlo o akt ochrany života.

© AFP 2018 / Samuel Kubani Výbor rozhodl o Ficově praxi. Většina je pro

Tento status si však již na sociální síti již není možné přečíst. Byl totiž smazán. I přesto ho však velké množství lidí stihlo sdílet, přičemž u mnoha z nich vyvolal kritický postoj.

Odmítám rasismus, tvrdí Ziolkovský

Ziolkovský odmítá, že by podporoval rasismus či antisemitismus. Na vlnu kritiky tak reagoval dalším statusem, v němž tvrdí, že jeho názor je jen jeho osobní přesvědčení a nevyjadřuje tím postoj Konference biskupů Slovenska. Zároveň však dodává, že změnu zákona o interrupcích by přivítal.

Názory kotlebovců

V tomto případě jde o minimálně paradoxní jev v souvislosti právě s členy extremistické strany Mariana Kotleby. Ti se totiž za poslední roky zviditelnili například názory, které o ochraně života rozhodně nesvědčí. Jednak je tato strana známá svými sympatiemi k bývalému válečnému Slovenskému státu, který se podílel na smrti mnoha nevinných lidí během 2. světové války, druhak se „proslavila" tím, že člen dané strany Milan Mazurek slovně a fyzicky útočil na muslimskou rodinu na bratislavském vlakovém nádraží. Není tak potřeba zmiňovat, že tyto a mnohé další kauzy kotlebovců rozhodně nesvědčí o nějaké cti, a už vůbec ne o ochraně života jako takového.