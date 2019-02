Čeká Slovensko osud Detroitu?

V přepočtu vyrobených aut k obyvatelstvu je Slovensko první zemí ve světě. Podle odborného portálu mmspektrum.com podíl automobilového průmyslu na HDP Slovenska je 13 % a má výrazný proexportní charakter. Vývoz aut činí podle portálu auto.cz dokonce 35 %. Také výroba automobilů tvoří 41 % celkové průmyslové výroby.

Hlavními producenty jsou ovšem nadnárodní společnosti. Bratislavská továrna německého Volkswagenu v roce 2017 vyprodukovala 361 776 automobilů, jihokorejská Kia v Žilině vyrobila 335 600 aut a francouzský PSA v Trnavě 335 069 vozů, což zařadilo Slovensko na 16. místo v celosvětovém žebříčku producentů vozů podle údajů auto.cz.

Je v automobilovém průmyslu však skutečně všechno v pořádku? Řada slovenských analytiků se domnívá, že pokud se Slovensko nezačne více zabývat vývojem automobilového průmyslu, čeká zemi osud Detroitu.

„Bez dalších investic se nám snadno může stát, že zůstaneme mimo hlavní proud vývoje v globálním automobilovém průmyslu, a přestože to nebude hned letos, ani za dva roky, tak naše automobilky postupně začnou ztrácet konkurenceschopnost," řekl pro portál sme.sk Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank. Slovensku by pak ve výrobě automobilů hrozil osud Detroitu nebo Belgie. Sputnik ověřil, zda jsou tyto obavy opodstatněné a jak se této možné hrozbě vyhnout.

Nová evropská legislativa

Právnické prostředí pro vývoj automobilového průmyslu, zejména výroby automobilů s elektrickým pohonem, je již připraveno. V říjnu 2018 evropští poslanci odsouhlasili návrh o snížení emisí oxidu uhličitého pro nově vyrobená auta o 40 procent od roku 2030. Je to vyšší číslo, než původně navrhovala Evropská komise. Jednalo se o 30 procent, což stanovila norma pro rok 2021, informoval portál iDNES.cz.

Jan Pribula, generální sekretář Svazu automobilového průmyslu Slovenské republiky (ZAP SR) pro Sputnik okomentoval provedení legislativní změny: „Ta legislativa není technologicky neutrální, to znamená, že tlačí jednoznačně na elektromobilitu, což je jedna věc, ale není to tak silný tlak, co se týče výroby vozidel. Výrobci se v současnosti připravují na tuto změnu a snaží se vyvinout vozidla, která budou vyhovovat těmto podmínkám a která jím pomůžou snížit emise. To však neznamená, že mají vyhráno."

Podle generálního sekretáře všechno záleží na rychlosti a postupu změny na alternativní paliva, především jak bude pokračovat elektrifikace vozidel, jelikož to záleží na ambicích evropských politiků. „ Evropská komise přišla s návrhem, že do roku 2020-2025 by se měly snížit emise CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových automobilů o 15 procent. Po roce 2030 o 30 procent, ale ambice politiků v Evropě, a především poslanců v Parlamentu, jsou mnohem vyšší," řekl Pribula a dodal, že od této ambice se odvíjí i rychlost, jak bude automobilový průmysl reagovat a jaký bude mít dopad na pracovní trh.

Role vlády v investicích do automobilek

Většina automobilek na Slovensku má zahraniční vlastnictví a jejich centrály budou rozhodovat, zda za 5-10 let budou na Slovensku továrny na výrobu automobilů. Proto podle Jana Pribuly na slovenský stát padá podstatná role spočívající ve vytvoření atraktivních podmínek pro zahraniční investice do národního automobilového průmyslu.

„Vláda by mola vytvářet podmínky pro investice na Slovensku. Ty podmínky jsou dost jednoduše vypočitatelné. Je to otázka kvalifikované pracovní sily, podpora aplikované vědy, výzkumu a inovace pro dodavatele a rozvinuté dodavatelské sítě. Pak se uvidí, zda se v takových podmínkách investor rozhodne investovat dále, nebo se rozhodne přesunout výrobu někam jinam," vysvětlil Jan Pribula. Pod podmínkami se nerozumí pouze pomoc státu a podpora investicemi a přímými dotacemi. Stát se také může projektů dalšího vývoje elektromobilů zúčastnit. Pravidla pro statní pomoc jsou ve všech členských státech stejné.

Mimo jiné je potřeba posílit zájem o elektrická auta u místních spotřebitelů. Pan Pribula tvrdí, že tuto otázku mají v první řadě řešit politici a tímto převzít odpovědnost za své rozhodnutí v Evropském parlamentu. Existují různé možnosti, jak stimulovat zájem trhu a zákazníky k nákupu: „Buď přímé stimuly jako dotace na cenu nebo různé výhody pro jízdu ve městech, jiný přístup k zdaňování takových vozidel pří jízdě na dálnicích nebo registrační poplatky… Jde o to, aby politici, kteří dali palec nahoru směrnici, se začali trochu odpovědněji chovat vůči průmyslu, protože průmysl má úlohu a pokud ji nesplní, dostane pokutu."

Konkurenceschopnost automobilového průmyslu těsně souvisí i se vzdělávací strukturou zaměstnanců. Podle Pribuly bude potřeba vytvořit vysoce kvalifikovaná pracovní místa, což vyžaduje přípravu na Slovensku. „Vzniká otázka, jak půjde školství, jaké odborníky bude vychovávat," dodává generální sekretář a podotýká, že zajištění vysoce kvalifikovaných pracovníku je další podmínkou zájmu ze strany investorů.

Budoucnost v alternativních pohonech

Odborník také dodal, že průmysl nedokáže samostatně učinit potřebné kroky, dokáže jen dodat auto na trh. „Pokud se zákazníci budou dívat jen přes pěkná okna a výklady show-roomu tak to nebude stačit a nikdy emise nesnížíme," zdůraznil Pribula.

Výroba elektromobilů na Slovensku je běh na dlouhou trať a má více faktorů, které tento vývoj mohou ovlivnit. Ovšem existuje náhrada za elektrické automobily? Generální sekretář se domnívá, že v budoucnu by se měla vyrábět auta s alternativními pohony.

„Raději nepoužíváme pojem elektrická auta, protože si myslíme že v budoucnosti to nebude jen o elektrických autech. Těch pohonů bude víc a rozhodne trh nebo zákazník podle toho, k jakým účelům auto bude chtít využit, tak si rozhodne, který z pohonů pro něho bude nejvýhodnější. Ne všechny budou s nulovými emisemi nebo nízkými emisemi ale bude mít si možnost vybrat, protože potřebuje mít delší dojezdy nebo potřebuje jezdit v nějakých terénech," řekl závěrem Pribula.

