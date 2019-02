Nejsme ani Západ ani Východ. Švec prozradil tři základní pilíře slovenského společenství

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo 12. února dorazil na Slovensko, kde by se měl setkal s nejvyššími ústavními činiteli. Předseda slovenského hnutí Obroda Róbert Švec tvrdí, že Pompeova oficiální návštěva Slovenska má oslabit vliv Ruska v zemi. To je hlavní poselství návštěvy amerického ministra slovenské vlasti, které s velkou radostí prezentují média, která dočasně působí na Slovensku, píše portál.

„Budoucnost Slovenské republiky není ani na Západě a ani na Východě," uvádí Švec.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Pompeo Slovákům: Nikdy jste nebyli nezávislejší. Společné hodnoty ohrožují Rusko a Čína

Politik tvrdí, že Slovensko hodnotově nepatří ani do jednoho z těchto bloků.

„Naším úkolem je rozvíjet se zde pod Tatrami na slovenském území podle přirozených zákonů a tak, jak to v první řadě vyhovuje nám, Slovákům. Naše národní společenství přežilo a rozvíjelo se na třech základních pilířích: národním, křesťanském a sociálním. Jsou to osvědčené a pevné pilíře, které musí formovat náš národ i v budoucnosti. Inspirujme se tím, co je dobré na Západě, ale i na Východě, ale zároveň se učíme z chyb východního a západního světa. Opičit se dokáže každý hlupák, ale být originální je výsada úspěšných lidí," zdůrazňuje politik.

Své stanovisko uzavřel prezidentský kandidát prohlášením: „Nejsem rusofil, nejsem ani EUROFIT, jsem Slovák."

Mike Pompeo včera navštívil Slovensko a vystoupil s krátkým projevem. V němž vyzdvihl společné hodnoty země a varoval před Ruskem a Čínou. Ve svém projevu americký ministr podotkl, že vztah Slovenska a USA byl vybudovaný na společných hodnotách, které je nutné bránit.