Předseda Státní dumy promluvil o společném problému Ruska a Slovenska

Ve středu se ve Státní dumě konala schůzka Volodina s předsedou Národní rady Slovenské republiky Andrejem Dankem.

© AP Photo / Keystone, Walter Bier, file Po pádu dolaru bude mít každý blok vlastní Google, Microsoft a Amazon. V jakém bude Česko?

„Dnes působí velké společnosti — Google Facebook — na území evropských zemí, působí také ve Slovenské republice a v Rusku, přitom neplatí daně… Projednání této otázky je mimořádně aktuální," řekl Volodin v průběhu schůzky.

Otázka ochrany digitálních osobních údajů se může stát styčným bodem mezi evropskými a euroasijskými zeměmi, prohlásil Danko.

„Budeme-li řešit současné otázky, otázky aktuální pro všechny, budeme se moci navzájem přiblížit. Ať už je to Číňan, Rus nebo Slovák, mají stejné problémy," řekl Danko.

„Když si Evropská unie neuvědomí, že takový problém existuje, nebude její pokrok úspěšný, pro EU to je také velmi důležité," dodal.

V Rusku byla od 1. ledna 2017 zavedena takzvaná „daň z Google". Patřičný zákon zavázal IT společnosti, aby platily v plném objemu daň z přidané hodnoty z prodeje ruským uživatelům elektronického zboží a služeb. Týká se to společností, které poskytují na internetu práva použití počítačových programů, včetně her a databází, poskytují služby na rozmístění reklamy a inzerátů, podporu elektronických zdrojů a využití elektronických knih, hudby, videa, poskytování domén, hostingu a tak dále.