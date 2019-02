Známe podrobnosti luxusního života rodiny Zsuzsové, ženy obviněné z vraždy Kuciaka (FOTO)

Slovenský portál píše, že si Zsuzsová jen pár měsíců před vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové užívala pod různými jmény a ukradenými identitami v Dubaji. Svědčí o tom i fotografie, které na sociální síti sdílela její nezletilá dcera.

Autor článku tvrdí, že dcera Aleny Zs. předváděla na přehlídkových molech a na jedné ze zveřejněných fotek (Facebook) se nachází v drahém arabském hotelu Jumeirah Beach.

Otcem dcery Aleny Zs. je podnikatel Marian Markovič z Komárna, který podle portálu také vede luxusní život. Markovič však médiím řekl, že se Zsuzsovou už dlouho nekomunikoval. Podle výpovědi sousedů z Komárna, v němž bydlí i Zsuzsová, se měla její dcera chlubit tím, že je jejím kmotrem Marian Kočner. A ten měl Zsuzsové posílat dokonce peníze.

© Foto : Michal Tvrdy - MTV Studio Alena Zs.

V lednu slovenská policie otevřela třináct let starou vraždu italského občana, k níž došlo v Trnavě. Může do ní být zapletena Alena Zsuzsová, kterou kriminalisté obvinili z toho, že si objednala vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. To, že tato Slovenka pracovala pro Mariana Kočnera, potvrdil i její bratr. „Ano, vzpomínala, že pro něj pracuje. Překládala mu nějaké věci z italštiny," cituje deník slova jejího bratra.