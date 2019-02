Andrej Danko: Slovensko nebude odmítat Rusko, i přes dobré vztahy se Spojenými státy

Danko prohlásil, že se Ruska nevzdá. Ve středu, během letu z Moskvy do Soči, tímto způsobem zareagoval na otázku, zda jeho návštěva Ruska znamená sblížení Slovenska s Východem, jak se obává opozice.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Pompeo Slovákům: Nikdy jste nebyli nezávislejší. Společné hodnoty ohrožují Rusko a Čína

Dále předseda NR SR uvedl, že nemá v plánu vzdát se Ruska, jelikož se tam podle jeho názoru nachází slovenští podnikatelé a také jisté odbytiště pro Slovensko.

„Pokud se opozice zaměřuje pouze na Západ, pak je to její problém," prohlásil Danko.

Navíc svoji návštěvu Ruska nevnímá jako odchylku od politického kurzu Slovenska, a to ani v souvislosti s tím, že navštívil Rusko den poté, co ministr zahraničí USA Mike Pompeo přijel do Bratislavy.

Podle Danka je zapotřebí, aby mělo Slovensko dobré vztahy se Spojenými státy. On sám pro to udělal hodně. Nicméně Pompeovu návštěvu Bratislavy považuje předseda Národní rady za nevydařenou.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo během své návštěvy Evropy zamířil také na Slovensko. Jedná se o první návštěvu šéfa americké diplomacie v Evropě, a to od okamžiku, kdy USA odstoupily od smlouvy INF.