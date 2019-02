Nyní je ticho a snad to není ticho před bouří. Bugár o situaci v koalici

Předseda slovenské strany Most-Híd Béla Bugár okomentoval situaci kolem volby soudců do Ústavního soudu SK a prohlásil, že prioritou jeho strany je dosáhnout dohody v koalici o kandidátech. Řekl to po sobotním jednání Republikové rady Mostu-Híd, informuje slovenský portál Parlamentné listy.

Bugár se po jednání republikové rady strany vyjádřil ohledně situace kolem voleb a upřesnil, že Most-Híd chce splnit programové vyhlášení vlády a neporušit smlouvu

„Nevidíme důvod k tomu, aby byly předčasné volby, zároveň však nevidíme důvod k tomu, abychom kšeftovali například s Ústavním soudem," cituje ho slovenský portál Parlamentné listy.

„Chceme se dohodnout v rámci koalice," dodal a o situaci v koalici řekl, že „nyní je ticho a snad to není ticho před bouří".

Kromě toho je Bugár přesvědčen, že když budou vybráni kandidáti na soudce v nové volbě, koalice si sedne za jednací stůl. V případě dohody v koalici je podle něj jedno, zda půjde o tajnou nebo veřejnou volbu.

„Ale pokud bychom se nedohodli a pokud by někdo protlačil v rámci koalice kandidáty, které my neakceptujeme, nemůžeme si dovolit, že nakonec s pomocí ĽSNS (Lidová strana Naše Slovensko — red.) dojde ke zvolení a my kvůli tomu budeme vinni. Proto, pokud se nedohodneme, budeme za veřejnou volbu," poznamenal předseda Mostu-Híd.

Podle Bugára koaliční dohodu může ohrozit stranický zájem či zájem jednotlivců. Zdůraznil, že jeho strana nechce za ústavního soudce volit bývalého slovenského premiéra Roberta Fica.

Ve čtvrtek poslanci slovenského parlamentu ani opakovaně nezvolili kandidáty na soudce Ústavního soudu SR. Jelikož nebyl nikdo opět zvolen, proběhne nová volba. Poslanci měli zvolit 18 kandidátů a výsledky měly být předloženy prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Ten z nich měl jmenovat devět a vyměnit je za ty, kterým 16. února skončí funkční období.