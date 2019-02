Paradoxní výsledky průzkumu: Slováci si přejí, aby EU vytvořila společnou vojenskou sílu

Podle průzkumu téměř všichni respondenti souhlasili s tím, že by EU měla být aktivnější v oblasti obrany. „Na jedné straně existuje všeobecný diskurs, že Unie do všeho mluví, a přitom by neměla. Ale pokud se zeptáte, co by měla dělat, tak se většina při všech položkách shodla na tom, že by EU v této oblasti něco dělat měla," řekl Ladislav Mika.

© AP Photo / Markus Schreiber V Německu se snaží vytvořit armádu z občanů EU. Východní Evropa reaguje zdrženlivě

Podle průzkumu si ještě větší popularitu než výšeuvedená položka, vysloužila také položka „bez rozdílů umožnit práci a podnikání občanům Slovenska v celé EU". Další oblíbenou položkou bylo „prosazování stejného právního postavení občanů Slovenska v rámci celé EU" a „stejné postavení obyvatel zemí EU na Slovensku". V neposlední řadě to byla položka s názvem „chránit naše úspory v bankách a finančních institucích".

Méně hlasů pak získala kompetence „určovat základní sociální práva" — konkrétně se jednalo o 77 %. Ještě méně Slováků souhlasilo s položkou „vytvářet jednotná pravidla v oblasti migrace obyvatel EU i obyvatel třetích zemí platné i na Slovensku". V této souvislosti bylo pro celkem 66 % respondentů.