Slovensko volí. Zachránce olympionika a milovník své vlasti Mistrík

Chemik, vědec a podnikatel, jehož software se používá po celém světě, je nezávislým kandidátem prezidentských voleb. Podpořila jej strana SaS (Sloboda a Solidarita) a SPOLU — občanská demokracie.

Po několika letech studia a práce v zahraničí si Mistrík v roce 1998 založil vlastní firmu s názvem HighChem . Ta je zaměřena na oblast spektrometrie, která umožňuje přeměnit složité analytické údaje na užitečné odpovědi. Mistrík je opravdovým světoběžníkem. Studoval například ve Vídni a také tři roky působil v USA jako hostující vědec. Do politiky se dostal v roce 2009, kdy se stal spoluzakladatelem strany SaS.

Roadshow na Facebooku

Facebookovou stránku rodáka z Banské Bystrice sleduje přes 27 tisíc uživatelů. Politik zde již od února v rámci své kampaně zveřejňuje videa z roadshow, společně se svým přítelem a hercem Štefanem Skrúcaným. Ten se na jeho volební kampani podílí jako moderátor. Oba muži přiznávají lásku ke své zemi.

Slovensko na prvním místě

Politik o své lásce ke Slovensku hovořil již několikrát. A dokázal to nejen slovy, ale také skutky.

„Na Slovensku žiji, pracuji, zaměstnávám lidi a vychovávám zde své děti. I když jsem mohl několikrát odjet, neudělal jsem to. Moje srdce je na Slovensku. A moje globálně úspěšná firma je a zůstane na Slovensku," tvrdil politik ve svém příspěvku na Facebooku, který byl publikován na konci ledna.

Mistríkova manželka Zuzana svého muže podporuje a v rozhovoru pro portál pluska.sk uvedla, že v zahraničí byli stále považováni za cizince, ať už měli jakkoliv skvělou práci. Po třech letech strávených na stážích v USA se manželé vrátili zpět na Slovensko. „I moje babička prožila dětství ve Francii, když byla velká hospodářská krize, a také se pak vrátila na Slovensko," uvedla Zuzana Mistríková.

Potkal manželku v cukrovaru

Poněkud kuriózní bylo také to, jak se Mistrík seznámil se svou manželkou Zuzanou. Pár je spolu již třicet dva let a vychovává dva syny, dvojčata. Mistríkovi se seznámili během letní brigády v době studia na univerzitě. Oba jsou chemici a pracovali ve svém oboru. Na začátku své kariéry Mistríková působila jako korespondentka nejpopulárnějšího rádia RockFM a po revoluci dělala například rozhovory s Davidem Bowiem či skupinou Frankie Goes to Hollywood.

Podporuje manželství párů stejného pohlaví

Během debaty v Televizi TA3 politik prohlásil, že je zapotřebí přiznat párům stejného pohlaví práva. Jako příklad uvedl právo nahlédnutí do zdravotní dokumentace nebo právo na usnadnění při vypořádání majetku. Podle portálu hlavnespravy.sk je však Mistrík proti tomu, aby si homosexuální páry adoptovaly děti, jelikož manželství je podle něho svazkem muže a ženy.

Pomohl slovenskému olympionikovi, který byl obviněn z dopingu

V létě roku 2017 Slovenskem otřáslo dopingové obvinění, které se týkalo olympionika Matěje Tótha. Díky odborné vědecké práci však Mistrík pomohl sportovci dokázat nevinu. Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) své obvinění poté stáhla.

Těsně před Zuzanou Čaputovou

Roberta Mistríka v hodnocení těsně následuje další nezávislá kandidátka Zuzana Čaputová (Progresivní Slovensko). Ta má podle posledního průzkumu agentury AKO celkem o 0,6 % hlasů méně. Čaputová a její protikandidát Mistrík se koncem ledna dohodli, že slabší kandidát by se před prvním kolem voleb mohl vzdát ve prospěch toho silnějšího.

Další informace o prezidentských kandidátech na Slovensku vám Sputnik přinese již v nejbližších dnech!