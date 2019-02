„Národní kroje.“ Prezidentský kandidát SR Mistrík neví, co je multikulturismus? (VIDEO)

„Velmi zajímavá představa o multikulturách!“ Možný následující prezident Slovenské republiky Robert Mistrík odpovídal, co je podle něho multukulturalizmus.

V televizním přenosu moderátor položil pár otázek Robertu Mistríkovi, co multikulturalizmus vlastně je. Odpověď prezidentského kandidáta pobavila nejen moderátora, ale i uživatele sociální sítě, kteří toto video velmi aktivně začali komentovat.

„Jednou jste, pane Mistríku, řekl, že multikulturalismus je obohacením, týká se to i lidí, kteří vyznávají jiné náboženství? A kteří omezují pravá žen,“ zeptal se moderátor.

„Tak určitě, někteří omezují práva žen, to ne. Slovensko je velmi bohaté na kulturu, však tady máme různá nářečí, máme tu regiony, které mají vlastní kroje, vlastni folklór. Já si myslím, že toto je ten multikulturalizmus, který obohacuje stát,“ řekl Mistrík.

„Naše rozdílné kroje?“zeptal se moderátor.

„Tak jasně, ty jsou jiné… to jsou různé kulturní směry a proč ne?“ odpověděl politik.

„Takže cizinci ne?“

„Já jsem neřekl, že cizinci ne, ale já myslím, že toto je ten multikulturalismus,“ tvrdí Mistrík.

„Velmi zajímavá představa o multikulturách,“ s úsměvem uzavřel moderátor.

Pro přesnější představu čtenářů je multikulturalismus myšlenkový a politický směr (kulturní ideologie), který zastává stanovisko, že v jednom demokratickém státě mohou společně žít nejen jednotlivci, ale i skupiny s různou kulturou a zdůrazňuje prospěšnost kulturní rozmanitosti pro společnost a stát.

Dnešním příkladem jsou státy, jejichž obyvatelé pocházejí z rozdílného kulturního prostředí a v některých z nich se uplatňuje či do nedávna uplatňoval i jako oficiální politika státu (např. Austrálie, Kanada, Německo, Velká Británie). Cílem této ideologie je politicky sjednotit všechny občany bez ohledu na jejich původ, rasu či přesvědčení, a to tak, že si pokud možno zachovají své kulturní odlišnosti.

Takže je pochopitelné, že Mistríkova představa o multikulturách se liší od reálné, čili regionálně rozdílné nacionální kroje či folklór do této definice evidentně nepatří.

Pravděpodobně se prezidentský kandidát trochu mýlil. Loni uvedl, že Slováci nikdy nebyli zvyklí na multikulturalismus, který je spojený s migrací.

„Multikulturalismus obohacuje stát. Vidíme to v Americe a jiných zemích. Naše obyvatelstvo na to není připraveno. Nikdy se u nás taková debata neuskutečnila, a proto dříve, než kdokoliv vyjádří jakýkoliv extrémní názor, měl by přispět racionálně k této debatě,“ řekl Mistrík během debaty.