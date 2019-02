V Bratislavě protestují zemědělci (VIDEO)

V Bratislavě byl dnes z důvodu protestu zablokován provoz MHD na Staroměstské ulici, Mostě SNP, ul. Štúrové, Špitálské a na Náměstí SNP. Přerušen byl dále provoz tramvají v Petržalce. Autobusové linky byly rovněž zastaveny.

Zemědělci, kteří se do Bratislavy vydali upozornit na podmínky v zemědělském sektoru, se dnes setkali s premiérem Peterem Pellegrinim. Delegace zemědělců však ze setkání s členy vlády odcházela zklamaná, uvádí portál.

„Bohužel, odcházíme ze setkání s tím, že jsme se na něm dozvěděli, že všechno funguje tak, jak má. Slyšeli jsme jen konstatování, že ministerstvo zemědělství pracuje a má dlouhodobější cíle. My však máme jednoznačný názor, že (ve středu) nepadlo nic konstruktivního, co by slovenské zemědělství posunulo dopředu," uvedl Patrik Magdoško, jeden z farmářů.

Představitelé nespokojených zemědělců dnes také oznámili, že zvažují trestní oznámení na ministryni zemědělství Gabrielu Matečnou. Ta uvedla, že někteří ze zemědělců jsou napojeni na kriminální prostředí a neměli by tak chodit na zasedání vlády, píše portál.

Premiér Peter Pellegrini však po jednání prohlásil, že mnoho z požadavků nespokojených zemědělců, kteří do Bratislavy přijeli zemědělskými stroji, jsou již dávno vyřešeny.

Portál oznámil, že zemědělci v 16.00 hod ukončili blokádu a měli by se přesouvat na Tyršovo náměstí.

Podle předsedy parlamentu Andreje Danka nemají farmáři protestovat v ulicích Bratislavy. Vzkázal, aby nedělali z Bratislavy místo, kde si budou prosazovat své věci, kterým nerozumějí.

Protest farmářů trval přibližně hodinu. Nejvýraznější blokáda byla na Staroměstské ulici vedoucí na Most SNP.